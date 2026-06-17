Közös felelősség az elsivatagodás elleni küzdelem

Hosszú távú megoldások

Az elsivatagosodás elleni küzdelem szempontjából különösen fontosak azok az új támogatási lehetőségek is, amelyek a természetközeli és vizes élőhelyek kialakítását, valamint fenntartását segítik. A programok akár 100 százalékos támogatási intenzitással, akár 958 EUR/ha támogatással is hozzájárulhatnak olyan beruházások megvalósításához, amelyek hosszú távon javítják a táj vízháztartását.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint az elsivatagosodás elleni küzdelem csak széles körű összefogással lehet sikeres. Az állam, a vízügyi ágazat, a természetvédelem és a gazdálkodók közös felelőssége, hogy a rendelkezésre álló vízkészletekkel fenntartható módon gazdálkodjunk, és a lehulló csapadék minél nagyobb részét a tájban tartsuk. A víz megőrzése nemcsak a mezőgazdaság jövőjének, hanem Magyarország hosszú távú víz- és élelmiszer-biztonságának is alapvető feltétele – hangsúlyozza a szervezet.