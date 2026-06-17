vízmegtartáselsivatagosodásvízgazdálkodásNemzeti Agrárgazdasági Kamara

Közös felelősség az elsivatagodás elleni küzdelem

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Ma, június 17-én van az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja, amely ráirányítja a figyelmet a klímaváltozás, a vízhiány és a talajromlás egyre súlyosbodó hatásaira. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a vízmegőrzés és a termőföldek védelme ma már nemcsak környezetvédelmi, hanem vízbiztonsági, élelmiszer-biztonsági és nemzetstratégiai kérdés is.

2026. 06. 17. 11:16
Illusztráció Fotó: Németh András Péter
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Hosszú távú megoldások

Az elsivatagosodás elleni küzdelem szempontjából különösen fontosak azok az új támogatási lehetőségek is, amelyek a természetközeli és vizes élőhelyek kialakítását, valamint fenntartását segítik. A programok akár 100 százalékos támogatási intenzitással, akár 958 EUR/ha támogatással is hozzájárulhatnak olyan beruházások megvalósításához, amelyek hosszú távon javítják a táj vízháztartását.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint az elsivatagosodás elleni küzdelem csak széles körű összefogással lehet sikeres. Az állam, a vízügyi ágazat, a természetvédelem és a gazdálkodók közös felelőssége, hogy a rendelkezésre álló vízkészletekkel fenntartható módon gazdálkodjunk, és a lehulló csapadék minél nagyobb részét a tájban tartsuk. A víz megőrzése nemcsak a mezőgazdaság jövőjének, hanem Magyarország hosszú távú víz- és élelmiszer-biztonságának is alapvető feltétele – hangsúlyozza a szervezet.

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