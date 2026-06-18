A tavalyinál is kevesebb meggy teremhet idén, a cseresznye kicsit jobb helyzetben van

Európa más országaiban lényegesen jobbak a kilátások ezen a téren: a FruitVeB információi és mértékadó források szerint az európai meggypiacon 2026-ban merőben jobb a helyzet, mint az elmúlt évben: Szerbia nagyon jó termést, míg Törökországország kifejezetten jó, sőt egyes beszámolók szerint rekord termést vár (e két ország a fagyasztott meggy és meggysűrítmény piacán meghatározó szereplő). Normál-jó termés van a Németországban, Hollandiában, Belgiumban, Moldáviában és Bulgáriában is, jóllehet ezek az országok mennyiségileg nem kifejezetten meghatározó szereplői a nemzetközi piacnak.

A cseresznyetermés jobb lehet a tavalyinál

A cseresznyetermelők némileg jobb helyzetben vannak: az idei fagyok megkímélték ugyanis a gyümölcsöt. A tavalyi, drasztikus, nyolcvan-kilencvenszázalékos kiesést okozó tavaszi fagyokhoz képest idén jóval mérsékeltebb károk érték a hazai cseresznyeültetvényeket – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) közös piaci körképéből. Nagyobb terméskiesés főként a korai fajtáknál tapasztalható, míg a kései fajták esetében a szakemberek közepesnél nagyobb termésmennyiséget is prognosztizálnak. Az idei évben összességében 6-8 ezer tonna termés várható, ami elmarad ugyan a jó évjáratok 10-12 ezer tonnás mennyiségétől, de jelentősen meghaladja a tavalyi mindössze 2-3 ezer tonnás termést.A termés mennyiségére, de különösen a minőségére – a gyümölcsméreten keresztül – döntő hatást gyakorolnak a május-júniusi csapadékviszonyok.