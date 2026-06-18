A tavalyinál is kevesebb meggy teremhet idén, a cseresznye kicsit jobb helyzetben van

Európa más országaiban lényegesen jobbak a kilátások ezen a téren: a FruitVeB információi és mértékadó források szerint az európai meggypiacon 2026-ban merőben jobb a helyzet, mint az elmúlt évben: Szerbia nagyon jó termést, míg Törökországország kifejezetten jó, sőt egyes beszámolók szerint rekord termést vár (e két ország a fagyasztott meggy és meggysűrítmény piacán meghatározó szereplő). Normál-jó termés van a Németországban, Hollandiában, Belgiumban, Moldáviában és Bulgáriában is, jóllehet ezek az országok mennyiségileg nem kifejezetten meghatározó szereplői a nemzetközi piacnak.
A cseresznyetermés jobb lehet a tavalyinál
A cseresznyetermelők némileg jobb helyzetben vannak: az idei fagyok megkímélték ugyanis a gyümölcsöt. A tavalyi, drasztikus, nyolcvan-kilencvenszázalékos kiesést okozó tavaszi fagyokhoz képest idén jóval mérsékeltebb károk érték a hazai cseresznyeültetvényeket – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) közös piaci körképéből. Nagyobb terméskiesés főként a korai fajtáknál tapasztalható, míg a kései fajták esetében a szakemberek közepesnél nagyobb termésmennyiséget is prognosztizálnak. Az idei évben összességében 6-8 ezer tonna termés várható, ami elmarad ugyan a jó évjáratok 10-12 ezer tonnás mennyiségétől, de jelentősen meghaladja a tavalyi mindössze 2-3 ezer tonnás termést.A termés mennyiségére, de különösen a minőségére – a gyümölcsméreten keresztül – döntő hatást gyakorolnak a május-júniusi csapadékviszonyok.
Indulnak a szedd magad akciók
Bár egyik csonthéjas gyümölcs esetében sem várható különösebben jó termés, a fogyasztók már maguk is betakaríthatják a cseresznyét és a meggyet az országszerte zajló szedd magad akciókban. Az árak jelentősen eltérnek az egyes ültetvényeken, az Agroinform gyűjtése szerint jelenleg ötszáz forint kilogrammonkénti ártól indul a szedd magad kínálat. Tolna vármegyében például az Érdi bőtermő meggy szedd magad akcióban ötszáz forintért szedhető kilogrammonként, míg leszedve 1000 forintos áron kínálják. Székesfehérvár közelében kilencszáz forintos a kilogrammonkénti ár saját szedésnél, míg más ültetvényeken ugyanennek a fajtának az ára már 1200-1400 forint között mozog. A cseresznye esetében még nagyobb az árszórás. A Tiszaújváros környékén kínált Germersdorfi cseresznye például szedd magad akcióban kilogrammonként már hatszáz forintért szedhető, de a prémium kategóriába tartozó Cordia fajta a Kosd közelében található kertben 1800 forint kilogrammonként, ha magunk szedjük, míg előre leszedve kétezer forintot kérnek érte.
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