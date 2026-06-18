meggycseresznyecseresznyetermés

A tavalyinál is kevesebb meggy teremhet idén, a cseresznye kicsit jobb helyzetben van

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A tavalyinál is rosszabb meggytermés várható idén, miután a tavaszi fagyok, majd azt követően az aszályos időjárás is megtépázta az ültetvényeket. Bár a cseresznyét a fagyok megkímélték idén, a közepes termés minőségét az aszály itt is veszélyezteti. A szedd magad akciók ugyanakkor már országszerte elindultak a két gyümölcs esetében is, az árak jelentősen eltérhetnek régiókként.

Magyar Nemzet
2026. 06. 18. 10:18
A cseresznyetermés jobb lehet a tavalyinál Fotó: Észak-Magyarország/Mogyorósi Zsolt Pipó
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Európa más országaiban lényegesen jobbak a kilátások ezen a téren: a FruitVeB információi és mértékadó források szerint az európai meggypiacon 2026-ban merőben jobb a helyzet, mint az elmúlt évben: Szerbia nagyon jó termést, míg Törökországország kifejezetten jó, sőt egyes beszámolók szerint rekord termést vár (e két ország a fagyasztott meggy és meggysűrítmény piacán meghatározó szereplő). Normál-jó termés van a Németországban, Hollandiában, Belgiumban, Moldáviában és Bulgáriában is, jóllehet ezek az országok mennyiségileg nem kifejezetten meghatározó szereplői a nemzetközi piacnak.

A cseresznyetermés jobb lehet a tavalyinál

A cseresznyetermelők némileg jobb helyzetben vannak: az idei fagyok megkímélték ugyanis a gyümölcsöt. A tavalyi, drasztikus, nyolcvan-kilencvenszázalékos kiesést okozó tavaszi fagyokhoz képest idén jóval mérsékeltebb károk érték a hazai cseresznyeültetvényeket – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) közös piaci körképéből. Nagyobb terméskiesés főként a korai fajtáknál tapasztalható, míg a kései fajták esetében a szakemberek közepesnél nagyobb termésmennyiséget is prognosztizálnak. Az idei évben összességében 6-8 ezer tonna termés várható, ami elmarad ugyan a jó évjáratok 10-12 ezer tonnás mennyiségétől, de jelentősen meghaladja a tavalyi mindössze 2-3 ezer tonnás termést.A termés mennyiségére, de különösen a minőségére – a gyümölcsméreten keresztül – döntő hatást gyakorolnak a május-júniusi csapadékviszonyok. 

Indulnak a szedd magad akciók

Bár egyik csonthéjas gyümölcs esetében sem várható különösebben jó termés, a fogyasztók már maguk is betakaríthatják a cseresznyét és a meggyet az országszerte zajló szedd magad akciókban. Az árak jelentősen eltérnek az egyes ültetvényeken, az Agroinform gyűjtése szerint jelenleg ötszáz forint kilogrammonkénti ártól indul a szedd magad kínálat. Tolna vármegyében például az Érdi bőtermő meggy szedd magad akcióban ötszáz forintért szedhető kilogrammonként, míg leszedve 1000 forintos áron kínálják. Székesfehérvár közelében kilencszáz forintos a kilogrammonkénti ár saját szedésnél, míg más ültetvényeken ugyanennek a fajtának az ára már 1200-1400 forint között mozog. A cseresznye esetében még nagyobb az árszórás. A Tiszaújváros környékén kínált Germersdorfi cseresznye például szedd magad akcióban kilogrammonként már hatszáz forintért szedhető, de a prémium kategóriába tartozó Cordia fajta a Kosd közelében található kertben 1800 forint kilogrammonként, ha magunk szedjük, míg előre leszedve kétezer forintot kérnek érte.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojeleksemjén zsolt

Bomba a Magyar klánra

Pilhál Tamás avatarja

A helyzet most úgy néz ki, a Zsolti bácsizós rágalomhadjárat mögött a Magyar klán állhat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.