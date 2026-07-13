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görögdinnyeNKFHellenőrzés

Nem csak kopogtatni érdemes a görögdinnyét

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A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye-forgalmazóknál, kiemelt figyelmet fordítva a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzések során több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, amely jól mutatja, hogy továbbra is szükség van a hatósági jelenlétre.

Magyar Nemzet
2026. 07. 13. 11:05
A hatóság országos ellenőrzést indít, a hazai és az import dinnyéket is vizsgálják Fotó: Havran Zoltán
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A nyári dinnyeszezon akkor lehet igazán sikeres, ha a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy a kosarukba kerülő gyümölcs minősége és eredete megfelel a valóságnak. Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzései ezt a célt szolgálják, egyidejűleg a tisztességes piaci szereplők érdekeit is védik, erősítve a fogyasztói bizalmat és a hazai termékek jó hírnevét.

Érdemes magyar görögdinnyét választani

A Magyar Nemzet a minap megírta: Az idei szezon is azt mutatja, hogy a klímaváltozás egyre nagyobb kihívást jelent a termesztőknek, amelyhez korszerű hibridekre, precíz termesztéstechnológiára és magas szintű szakmai felkészültségre van szükség. Lacházi Pál, a Syngenta szakértője jelezte: ennek köszönhetően az idei magyar görögdinnye 

  • megfelelő cukorfokkal, 
  • kedvező beltartalmi értékekkel 
  • és jó ízminőséggel kerülhet a fogyasztókhoz.

Szólt arról is, hogy idén is érdemes magyar görögdinnyét választani, mivel a hazai termés rövidebb idő alatt jut el a termőföldekről a vásárlókhoz, akik ezzel a magyar gazdákat is támogathatják. Hasonló felhívást tett közzé a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete, ehhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet is csatlakozott.

A hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérik a dinnyetermelők. Együttműködésüket abban, hogy ne csökkentsék drasztikusan – a piac által indokolatlanul – a dinnye árát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben.


 

 

 

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