Dacolt a faggyal a hazai dinnye, kiváló az idei termés

Fedezi a hazai igényeket a magyar dinnye

Emellett a dinnyetermelők egyesülete azt is szeretné elérni a kereskedőknél, hogy szorítsák háttérbe az import görögdinnye beszerzését, forgalmazását, és részesítsék előnyben a magyar dinnyét. A hazai földeken termett, kiváló minőségű és friss magyar görögdinnye júliustól teljes egészében képes fedezni a hazai fogyasztói igényeket. A magyar vásárlók és a hazai gazdaság érdeke is azt kívánja, hogy a pultokon kizárólag hazai termék legyen – fogalmaznak.

A termelők bíznak abban, hogy az áruházláncok partnereink lesznek a hazai értékek védelmében, és a méltányos árképzéssel, valamint az import kiszorításával támogatják a magyar gazdák munkáját. Meglátásuk szerint közép- és hosszútávon csak akkor alakulhat jól a piac mind a fogyasztók, mind a dinnyetermelők, mind a forgalmazók számára, ha folyamatosan jó minőségű és elegendő mennyiségű dinnye kerül a boltokba, a piacokra, és a termelés javítására hatalmas összegeket beruházó gazdáknak hosszú távon meg is térül a ráfordításuk.

Magyarországon mintegy ezerötszáz család foglalkozik dinnyetermesztéssel, az egy főre jutó éves fogyasztás görögdinnyéből 10-12 kilogramm, sárgadinnyéből 1,5 kg. Hazánkban idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét. A nagyfóliás után a szabadföldön termesztett hazai görögdinnye július elejétől került kisebb mennyiségben a piacra, és ettől a héttől már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelent.