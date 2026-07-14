Harmadik hónapja csökkennek a lakásárak a fővárosban

De mi a helyzet vidéken?

A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben volt a legnagyobb a kínálat július elején, 4375 eladó használt lakóingatlannal. Itt 1,04 millió forint volt a medián négyzetméterár, aminek köszönhetően továbbra is Debrecen a legdrágább megyeszékhely.

Pécsen közel 4 ezer hirdetésből válogathattak a vevők, mégpedig a Budapest XXIII. kerületére jellemző 900 ezer forintos medián négyzetméterárak mellett.

Szegeden 2941 ingatlan szerepelt a kínálatban, és 980 ezer forint volt a négyzetméterárak középértéke.

Nyíregyházán 2098 hirdetés és 0,8 millió forintos, Győrben pedig 1965 hirdetés és 0,9 millió forintos medián négyzetméterár jellemezte a piacot.

A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozik Salgótarján, Békéscsaba és Kaposvár, ahol a négyzetméterárak középértéke 312-609 ezer forint között mozog az ingatlan.com adatai alapján.