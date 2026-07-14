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Holnaptól drágább lesz az üzemanyag, mint a védett ár volt

ingatlanpiaclakásárfőváros

Harmadik hónapja csökkennek a lakásárak a fővárosban

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Tovább tart a lakáspiaci árkorrekció: bár az ingatlan.com lakásárindexe szerint bár országosan 0,6 százalékkal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 0,1 százalékos csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak. Hasonló, legalább három hónapos negatív sorozatra legutóbb 2020 októbere és decembere között volt példa.

Magyar Nemzet
2026. 07. 14. 11:57
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
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De mi a helyzet vidéken? 

A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben volt a legnagyobb a kínálat július elején, 4375 eladó használt lakóingatlannal. Itt 1,04 millió forint volt a medián négyzetméterár, aminek köszönhetően továbbra is Debrecen a legdrágább megyeszékhely. 

Pécsen közel 4 ezer hirdetésből válogathattak a vevők, mégpedig a Budapest XXIII. kerületére jellemző 900 ezer forintos medián négyzetméterárak mellett. 

Szegeden 2941 ingatlan szerepelt a kínálatban, és 980 ezer forint volt a négyzetméterárak középértéke. 

Nyíregyházán 2098 hirdetés és 0,8 millió forintos, Győrben pedig 1965 hirdetés és 0,9 millió forintos medián négyzetméterár jellemezte a piacot. 

A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozik Salgótarján, Békéscsaba és Kaposvár, ahol a négyzetméterárak középértéke 312-609 ezer forint között mozog az ingatlan.com adatai alapján.

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Maciva

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Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

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