Hidegháború a világgazdaságban – mit kellene tennie a Tisza-kormánynak?

Magyarország nem maradhat tétlen

– A kormányok jönnek és mennek, a nemzeti képességek azonban csak évtizedes, következetes munkával építhetők fel – és néhány rossz döntéssel nagyon gyorsan lerombolhatók. Hiszem és bízom abban, hogy előbb-utóbb ezek a szakpolitikai kérdések fogják uralni a magyar közvéleményt. Mert végső soron nem az dönti el Magyarország jövőjét, hogy ki nyeri meg a napi politikai csatákat, hanem az, hogy képesek vagyunk-e tudást, technológiát, magyar vállalkozásokat és ellenálló nemzeti gazdaságot építeni a blokkosodó világgazdaságban – írta.