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Hidegháború a világgazdaságban – mit kellene tennie a Tisza-kormánynak?

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A világgazdaság hidegháborúja Magyarországot is érinti. Hazánk érdeke az, hogy növelje saját ellenálló képességét, és ameddig lehetséges, egyszerre maradjon bekapcsolva a nyugati technológiai-pénzügyi és a keleti ipari-beszállítói rendszerbe.

Kiss Gergely
2026. 07. 25. 5:55
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke. Amerika sem fukarkodik a szankciókkal Fotó: AARON SCHWARTZ Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Magyarország nem maradhat tétlen

– A kormányok jönnek és mennek, a nemzeti képességek azonban csak évtizedes, következetes munkával építhetők fel – és néhány rossz döntéssel nagyon gyorsan lerombolhatók. Hiszem és bízom abban, hogy előbb-utóbb ezek a szakpolitikai kérdések fogják uralni a magyar közvéleményt. Mert végső soron nem az dönti el Magyarország jövőjét, hogy ki nyeri meg a napi politikai csatákat, hanem az, hogy képesek vagyunk-e tudást, technológiát, magyar vállalkozásokat és ellenálló nemzeti gazdaságot építeni a blokkosodó világgazdaságban – írta. 

György László szerint a lényeg az, hogy a globalizáció nem szűnik meg, hanem blokkok mentén újraszerveződik. Magyarország érdeke az, hogy növelje saját ellenállóképességét, és ameddig lehetséges, egyszerre maradjon bekapcsolva a nyugati technológiai-pénzügyi és a keleti ipari-beszállítói rendszerbe.

 

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