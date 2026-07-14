Megelégelték az áruházi dinnyeakciókat a termelők, ingyenes osztogatással tiltakoznak

Magyarországon mintegy ezerötszáz család foglalkozik dinnyetermesztéssel, az egy főre jutó éves fogyasztás görögdinnyéből 10-12 kilogramm, sárgadinnyéből 1,5 kg. Hazánkban idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét. A nagyfóliás után a szabadföldön termesztett hazai görögdinnye július elejétől került kisebb mennyiségben a piacra, és a mostani héttől már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelent.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!