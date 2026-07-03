Százmilliókat szórhatna el, miközben óriási terhet venne a nyakába a Tisza a vármegye elnevezés lecserélésével
A kormány megválna a vármegye elnevezéstől és újra megyének nevezné Magyarország 19 legnagyobb területi közigazgatási egységét. A terv – amely az Orbán-kormány egyik szimbolikus intézkedését tüntetné el – komoly kiadást, és annál is komolyabb kormányzati munkát igényelhet. A közúti és más táblák, bélyegzők lecserélése, valamint az informatikai rendszerek módosítása több százmilliós, de inkább milliárdos kiadást jelenthet, miközben megeshet, hogy át kell írni hozzávetőleg 1200 jogszabályt.
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