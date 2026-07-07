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inflációélelmiszerárfogyasztói árak

Látványosan csökkent több termék ára is júniusban

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Tovább lassult az infláció júniusban, a fogyasztói árak átlagosan 1,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, májushoz képest pedig gyakorlatilag nem változtak az árak. A friss adatok alapján szinte biztosra vehető, hogy folytatja a jegybank az alapkamat-csökkentést.

Magyar Nemzet
2026. 07. 07. 9:52
Fotó: Havran Zoltán
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– A szolgáltatások árai havi alapon 0,3 százalékkal nőttek, amely ütem összességében megfelel a szezonálisan jellemzőnek. Az éves ráta azonban még ezzel együtt is négy százalékot tett ki, vagyis továbbra is a szolgáltatások húzták felfelé leginkább a teljes inflációt. Ezen belül is elsősorban az üdülési, a kulturális, illetve a személyi szolgáltatások, mint a testápolási, egészségügyi, háztartási szolgáltatások drágultak átlag feletti mértékben. Ezek esetében jellemző a magas munkaerőigény, így a gyorsabb árdinamika mögött a bérek emelése húzódik meg, miközben a költségek alakulása vagy a forint árfolyam erősödése kevéssé tud begyűrűzni a fogyasztói árakba – részletezte az elemző. 

Úgy véli, a júniusi adat alapján, 

hacsak nem következik be valamilyen jelentős külső sokk, szinte biztosra vehető, hogy a júliusi ülésén folytatja a jegybank az alapkamatcsökkentést. 

Az inflációs pálya kapcsán a következő hónapokban kismértékű gyorsulásra számít Molnár Dániel, június végével lejártak a bank- és telekommunikációs szektorral kötött megállapodások, amelyek miatt tavaly és idén év elején elhalasztották az infláció-követő áremeléseket, miközben augusztustól például a taxi vagy a szerencsejáték ára is emelkedik. 

Bizonytalanságot jelent még szerinte az élelmiszerárréstop jövője is, amelynek kivezetéséről még nem született döntés, ennek hatása viszont várhatóan a bevezetéskorinál érdemben kisebb, csupán néhány tizedszázalékpont lehet a teljes inflációra nézve. 

Összességében így előrejelzésünk szerint év végéig a jegybanki cél alatt maradhat az infláció, éves áltagban pedig kismértékben 2 százalék felett alakulhat

állapította meg. 
 

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