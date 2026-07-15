Újabb magyar devizahiteles kulcsügy került az Európai Bíróság elé?

Mint a sajtóreferenstől megtudtuk, a magyaron kívül további 14 devizahiteles ügyet elemez Luxembourg, ezek mindegyike lengyel vonatkozású. Ebben semmi meglepő nincs, a 2010-es évek óta rendszeresen felbukkannak a magyar mellett lengyel, sőt román és olykor horvát eljárások is az Európai Bíróságon.