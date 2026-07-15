Mint a sajtóreferenstől megtudtuk, a magyaron kívül további 14 devizahiteles ügyet elemez Luxembourg, ezek mindegyike lengyel vonatkozású. Ebben semmi meglepő nincs, a 2010-es évek óta rendszeresen felbukkannak a magyar mellett lengyel, sőt román és olykor horvát eljárások is az Európai Bíróságon.
Újabb magyar devizahiteles kulcsügy került az Európai Bíróság elé?
Majdhogynem hemzsegnek a devizahiteles ügyek az Európai Unió Bíróságán, a luxembourgi székhelyű ítélkező fórum előtt ugyanis jelenleg 15 ilyen eljárás fut. Mint a testület sajtóreferensétől, Szabó Mónikától a Magyar Nemzet megtudta, a folyamatban lévő eljárások közül egy indult magyar hitelszerződés miatt, amelynél az a kérdés: hogyan ítélhetők meg a hazai elévülési szabályok? A többi eljárás Lengyelországból jutott ki Luxembourgba.
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