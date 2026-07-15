elévüléseurópai bíróságdevizahitel

Újabb magyar devizahiteles kulcsügy került az Európai Bíróság elé?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Majdhogynem hemzsegnek a devizahiteles ügyek az Európai Unió Bíróságán, a luxembourgi székhelyű ítélkező fórum előtt ugyanis jelenleg 15 ilyen eljárás fut. Mint a testület sajtóreferensétől, Szabó Mónikától a Magyar Nemzet megtudta, a folyamatban lévő eljárások közül egy indult magyar hitelszerződés miatt, amelynél az a kérdés: hogyan ítélhetők meg a hazai elévülési szabályok? A többi eljárás Lengyelországból jutott ki Luxembourgba.

Jakubász Tamás
2026. 07. 15. 6:30
Nem szűnik a devizahiteles perdömping: ezúttal a lengyel ügyek árasztották el a luxembourgi bíróságot. Fotó: Arne Immanuel Bansch Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint a sajtóreferenstől megtudtuk, a magyaron kívül további 14 devizahiteles ügyet elemez Luxembourg, ezek mindegyike lengyel vonatkozású. Ebben semmi meglepő nincs, a 2010-es évek óta rendszeresen felbukkannak a magyar mellett lengyel, sőt román és olykor horvát eljárások is az Európai Bíróságon.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Kint vagy bent?

Pilhál Tamás avatarja

Kérdés, a hétfői események után van-e egyáltalán értelme beülni a parlamentbe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.