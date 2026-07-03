Viszik a klímát és a ventilátort, mint a cukrot
Ahogy megugrott a hőmérséklet, úgy ugrott meg a kereslet a klímák és ventilátorok iránt. Van olyan magyarországi boltlánc, amelynél a kánikula beköszönte után a korábbi hétszeresére nőtt az igény a hűvöset adó készülékek iránt, de áruhiányról nem kaptunk tájékoztatást.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!