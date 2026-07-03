klímaventilátorhőség

Viszik a klímát és a ventilátort, mint a cukrot

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Ahogy megugrott a hőmérséklet, úgy ugrott meg a kereslet a klímák és ventilátorok iránt. Van olyan magyarországi boltlánc, amelynél a kánikula beköszönte után a korábbi hétszeresére nőtt az igény a hűvöset adó készülékek iránt, de áruhiányról nem kaptunk tájékoztatást.

Jakubász Tamás
2026. 07. 03. 5:50
Fotó: BachPekaryMate
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Gajdics Ottó
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