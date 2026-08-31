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Közel 90 milliárd forintos eredményt ért el az MBH Bank az idei első félévben

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Stabil tőkepozícióval és kiegyensúlyozott pénzügyi eredményekkel zárta az év első hat hónapját az MBH Bank. A bankcsoport korrigált átfogó eredménye több mint 88 milliárd forintot tett ki, amely 780 millió forinttal haladja meg a tavalyi azonos időszakban elkönyvelt korrigált eredményt. Mindez 12,2 százalékos korrigált tőkearányos megtérülési mutatót eredményezett a félév végén. A bankcsoport hitelállománya több mint 132 milliárd forinttal nőtt éves összehasonlításban, tőkemegfelelése pedig 20,9 százalékra emelkedett az időszak végére. A bankcsoport eredményességét nagymértékben befolyásolta, hogy a félév során több mint 150 milliárd forintot tettek ki a különböző kormányzati elvonások.

Magyar Nemzet
2026. 08. 31. 13:45
Fotó: Vémi Zoltán
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A személyi kölcsön kihelyezése az idei év második negyedévében 19 százalékkal növekedett az előző negyedévhez képest, míg a személyi kölcsönök új szerződéses összege 50,8 milliárd forintot tett ki az év második negyedévében, amely éves szinten 21 százalékkal magasabb szintet jelent. A lakossági lakáshitelek új szerződéses összege a második negyedévben 121,7 milliárd forint volt, ami 36,1 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakával összehasonlítva. 2026 első félévében összesen 220,4 milliárd forint összegben kötött új lakáshiteleket a bankcsoport.

Fotó: Shutterstock

A betétállomány a második negyedév végén 7 751,5 milliárd forintot ért el. A negyedéves csökkenésre egyrészt hatott a forint 8 százalékos erősödése, ami – a magas devizabetét arány miatt – mintegy 130 milliárd forinttal mérsékelte a kimutatott betétállományt, másrészt a 2025. negyedik negyedév végi és 2026. első negyedév végi volumeneket a vállalati betétkampányok és a központi kormányzat egyszeri kifizetései hajtották fel, amelyek a negyedév során részben megszűntek, illetve felhasználásra kerültek.

A bankcsoport hitel-betét mutatója 81,8 százalék volt a félév végén, amely 3,5 százalékponttal magasabb az előző év azonos időszakához képest, míg a likviditásfedezeti rátája 145 százalékon állt. Az MBH Bank stabil állományi helyzetét jól mutatja, hogy több mint 1 400 milliárd forinttal több betétet őriz, mint amennyit a hitelezési tevékenysége során kihelyezett.

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