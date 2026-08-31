Közel 90 milliárd forintos eredményt ért el az MBH Bank az idei első félévben

A személyi kölcsön kihelyezése az idei év második negyedévében 19 százalékkal növekedett az előző negyedévhez képest, míg a személyi kölcsönök új szerződéses összege 50,8 milliárd forintot tett ki az év második negyedévében, amely éves szinten 21 százalékkal magasabb szintet jelent. A lakossági lakáshitelek új szerződéses összege a második negyedévben 121,7 milliárd forint volt, ami 36,1 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakával összehasonlítva. 2026 első félévében összesen 220,4 milliárd forint összegben kötött új lakáshiteleket a bankcsoport.

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A betétállomány a második negyedév végén 7 751,5 milliárd forintot ért el. A negyedéves csökkenésre egyrészt hatott a forint 8 százalékos erősödése, ami – a magas devizabetét arány miatt – mintegy 130 milliárd forinttal mérsékelte a kimutatott betétállományt, másrészt a 2025. negyedik negyedév végi és 2026. első negyedév végi volumeneket a vállalati betétkampányok és a központi kormányzat egyszeri kifizetései hajtották fel, amelyek a negyedév során részben megszűntek, illetve felhasználásra kerültek.

A bankcsoport hitel-betét mutatója 81,8 százalék volt a félév végén, amely 3,5 százalékponttal magasabb az előző év azonos időszakához képest, míg a likviditásfedezeti rátája 145 százalékon állt. Az MBH Bank stabil állományi helyzetét jól mutatja, hogy több mint 1 400 milliárd forinttal több betétet őriz, mint amennyit a hitelezési tevékenysége során kihelyezett.