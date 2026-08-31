Végrehajtások vizsgálata: a jegybank már lépett
Varga Mihály MNB-elnök közel ezer oldalnyi adatot és információt adott át.
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