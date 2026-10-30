Megszólalt a NAV arról, miért kísérte fél tucat kommandós a megbilincselt Hankó Balázst a bíróságon

Az adóhivatal ugyanakkor szó nélkül hagyta utolsó kérdésünket, amely arról szólt:
nem tart-e az adóhivatal attól, hogy a politikusokat is érintő eljárásokban tanúsított magatartása miatt a társadalomban az a kép alakul ki, hogy a NAV a hatalom elnyomásának szervezete lett, fellépése pedig alkalmas a kormánnyal egyet nem értők megfélemlítésére?
Pedig felvetésünk messze több egyszerű publicisztikai szófüzérnél, az úgynevezett elszámoltatás témája ugyanis – részben éppen a NAV módszerei miatt – nagyon is szerepel a magyar közbeszéd napirendjén. Jól mutatja ezt, hogy Schiffer András volt országgyűlési képviselő csütörtökön nyílt levelet osztott meg, amelyet több közéleti személyiség és jogász is aláírt. Ebben leszögezték például, hogy
- a törvényi szabályozás szerint bilincset csak szökésveszély, támadásveszély, önkárosítás veszélye, vagy ellenszegülés esetén lehet alkalmazni,
- a kényszerintézkedés nem lehet megalázó, megfélemlítő politikai látványosság, és
- az ártatlanság vélelme megköveteli, hogy a gyanúsítottakat ne talpig vasban állítsák a hatóságok elé, ha nincsen konkrét biztonsági kockázat.
A nyílt levél tíz pontjából csak hármat emeltünk ki, de ezek mindegyike felmerül Hankó Balázs esete kapcsán.
Bortókép: Hankó Balázs a Kecskeméti Járásbíróságon október elsején.