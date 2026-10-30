Megszólalt a NAV arról, miért kísérte fél tucat kommandós a megbilincselt Hankó Balázst a bíróságon

Válaszolt a NAV

Második válaszában a hatóság kifejtette, hogy az október elsejei tárgyalásra kíséréskor a pénzügyőrök eljárását, intézkedéseit a NAV-ról szóló 2010-es törvény, valamint az ehhez kapcsolódó 2018-as pénzügyminiszteri rendelet határozta meg. A kísérést és a kényszerítőeszközök alkalmazását is e jogszabályok alapján hajtották végre. Annyit tettek még hozzá, hogy „a pénzügyőrök a jogszabályi feltételek alapján, azt betartva, jogszerűen és szakszerűen jártak el, ami garantálta – az érintett számára is – a biztonságos kísérés végrehajtását”.