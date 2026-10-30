Megszólalt a NAV arról, miért kísérte fél tucat kommandós a megbilincselt Hankó Balázst a bíróságon

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A hatóságot arról is kérdeztük, nem tartanak-e attól, hogy a hatalom ökleként tekint majd rájuk a társadalom.

Jakubász Tamás
2026. 10. 30. 14:57
Megszólalt a NAV arról, miért kísérte fél tucat kommandós a megbilincselt Hankó Balázst a bíróságon
NAV-osok elől, hátul, oldalt, maszkban, fegyverben, mellényben. Hankó Balázs pedig a papírdobozzal Fotó: Ladóczki Balázs

Válaszolt a NAV

Második válaszában a hatóság kifejtette, hogy az október elsejei tárgyalásra kíséréskor a pénzügyőrök eljárását, intézkedéseit a NAV-ról szóló 2010-es törvény, valamint az ehhez kapcsolódó 2018-as pénzügyminiszteri rendelet határozta meg. A kísérést és a kényszerítőeszközök alkalmazását is e jogszabályok alapján hajtották végre. Annyit tettek még hozzá, hogy „a pénzügyőrök a jogszabályi feltételek alapján, azt betartva, jogszerűen és szakszerűen jártak el, ami garantálta – az érintett számára is – a biztonságos kísérés végrehajtását”.

Az adóhivatal ugyanakkor szó nélkül hagyta utolsó kérdésünket, amely arról szólt:

nem tart-e az adóhivatal attól, hogy a politikusokat is érintő eljárásokban tanúsított magatartása miatt a társadalomban az a kép alakul ki, hogy a NAV a hatalom elnyomásának szervezete lett, fellépése pedig alkalmas a kormánnyal egyet nem értők megfélemlítésére?

Pedig felvetésünk messze több egyszerű publicisztikai szófüzérnél, az úgynevezett elszámoltatás témája ugyanis – részben éppen a NAV módszerei miatt – nagyon is szerepel a magyar közbeszéd napirendjén. Jól mutatja ezt, hogy Schiffer András volt országgyűlési képviselő csütörtökön nyílt levelet osztott meg, amelyet több közéleti személyiség és jogász is aláírt. Ebben leszögezték például, hogy

  • a törvényi szabályozás szerint bilincset csak szökésveszély, támadásveszély, önkárosítás veszélye, vagy ellenszegülés esetén lehet alkalmazni,
  • a kényszerintézkedés nem lehet megalázó, megfélemlítő politikai látványosság, és
  • az ártatlanság vélelme megköveteli, hogy a gyanúsítottakat ne talpig vasban állítsák a hatóságok elé, ha nincsen konkrét biztonsági kockázat.

A nyílt levél tíz pontjából csak hármat emeltünk ki, de ezek mindegyike felmerül Hankó Balázs esete kapcsán.

Bortókép: Hankó Balázs a Kecskeméti Járásbíróságon október elsején.

NAVHankó BalázsSchiffer AndrásSzóljon hozzá!

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