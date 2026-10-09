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Most már lépni kell az üzemanyagárak ügyében, csak nyerészkednek rajta Magyar Péterék

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Felére kellene csökkenteni a jövedéki adót, von der Leyenhez fordultak a Patrióták.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 09. 11:28
A Patrióták Európáért-frakció a benzin és a gázolaj jövedéki adójának megfelezését javasolja az Európai Bizottságnak Fotó: Székelyhidi Balázs

Van egyetértés, csak nem azonos idősíkon

Aggályosnak nevezték, hogy több kormány, köztük Magyar Péteré is a magas üzemanyagárakon nyerészkedik. Gyürk András aláhúzta: 

A hazai jövedéki adó literenként mintegy 30 forinttal magasabb a hatályos uniós minimumértéknél. A mi javaslatunkkal pedig literenként akár 100 forinttal is csökkenthető lenne a benzin és dízel ára. Ez végre valódi segítséget jelentene minden magyar autótulajdonosnak és vállalkozásnak.

Nem is olyan régen még Kapitány István is hasonlóan fogalmazott. Mint azt a minap a Magyar Nemzeten felidéztük, a gazdasági és energetikai miniszter még a választási kampányban, a Tisza szakértőjeként határozott javaslatot tett. Az iráni háború kitörését követő gyors üzemanyagár-növekedés megoldásaként adócsökkentést követelt, és azt írta:

a kormánynak nem kellene „pénzt keresnie a magyar családokon”.

„Mindannyian látjuk, hogy drága az üzemanyag Magyarországon. De miért van ez valójában? Nem a kőolaj ára miatt, nem az előállítási költségek miatt. Hanem, mert a kormány az elmúlt években folyamatosan adót emelt.”

Pedig ekkor még – pontosabban március 3-án – a benzin átlagára 565, a gázolajé 590 forint volt, vagyis jóval elmaradt nemcsak a mostani árszintektől, hanem attól a 595, illetve 615 forintos védett ártól is, amelyet az előző kormány március 10-én vezetett be, majd a Tisza-kormány júniusban kivezetett.

Mégis, Kapitány István akkor azt fájlalta, hogy amikor a világpiaci olajár emelkedik, egyszerre nő az állam bevétele és a magyar emberek kiadása.

Jól jön az államkasszának a magas adó

Az elmúlt napok adózással kapcsolatos bejelentései egytől egyig szigorítást, emelést vetítettek előre, így nem lóg ki a sorból az üzemanyagok jövedéki adójának témája sem. Még ha át is megy Brüsszelben a Patrióták javaslata, akkor sincs garancia arra, hogy a Tisza-kormány élne a lehetőséggel, tekintettel arra, hogy a Gyürk András által említett

30 forintos csökkentési lehetőséget sem használja ki.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint 2026 IV. negyedévében az általános valorizált jövedékiadó-mérték a benzin esetében 165,63, a gázolajnál 155,16 forint literenként. A benzinkutakon értékesített gázolajra azonban jelenleg ennél alacsonyabb, 128,28 forintos literenkénti adómérték vonatkozik. A 2025-ös teljes éves NAV-adat alapján 2,06 milliárd liter benzint és 4,56 milliárd liter gázolajat bocsátottak szabadforgalomba, ami havi átlagban mintegy 172, illetve 380 millió liter. A jelenleg alkalmazandó jövedékiadó-mértékekkel számolva ez havi mintegy 24, illetve 49 milliárd forintos bevételt jelent, összesen 73 milliárd forintot. Vajon ennek egy részéről lemondana a Tisza-kormány?

patriótáküzemanyagáreurópai bizottsággyürk andrásgyőri enikőSzóljon hozzá!

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