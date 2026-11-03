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Ez már sokk? Ismét emelkedett a dízel ára

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Legutóbb múlt pénteken drágult a gázolaj.

Magyar Nemzet
2026. 11. 03. 13:16
Ez már sokk? Ismét emelkedett a dízel ára
Ismét mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a dízelautók tulajdonosainak Fotó: Vémi Zoltán

A Holtankoljak.hu a mostani drágulás okaiként a nemzetközi piaci bizonytalanságot és a finomítói árréseket jelöli meg. 

A 95-ös benzin nagykereskedelmi ára a heti árazások során stagnálhat vagy minimálisan, bruttó 2–5 forinttal emelkedhet, míg a gázolaj esetében erősebb, bruttó 6–10 forintos drágulásra lehet számítani. 

A drágulás hátterében elsősorban a Közel-Keleten fennálló geopolitikai feszültség áll, amely tartós kockázati prémiumot tart az olajárakban. Ezt tovább tetézi az amerikai elnökválasztás miatti fokozott piaci idegesség és a dollár globális kilengései. Bár a hazai forint/dollár árfolyam kissé stabilizálódott (325 forint/dollár körül), a magasabb szintek elérték a finomítói beszerzéseket. 

A finomítói kapacitáshiányok, valamint a téli fűtési szezon beindulása és a mezőgazdasági kereslet egyszerre terhelik a gázolajpiacot. Emiatt a dízel finomítói árrése lényegesen magasabb maradt, ami a magyarországi nagykereskedelmi árakban is a dízel javára emeli a költségeket – fejti ki a portál. 

Érdemes felidézni: A védett árat még márciusban, a háborús olajpiaci sokk hatására vezette be az Orbán-kormány – a 95-ös benzint 595, a gázolajt 615 forintban maximálva, kizárólag magyar rendszámú autóknak. Május 13-ától, már az új, Tisza-kormány alatt, a rendszer neve hatósági árra változott, a szint azonban maradt. Az Országgyűlés júniusban törölte el végleg a korlátozást, arra hivatkozva, hogy a piaci ár akkor éppen a plafon alatt volt: a benzinnél 583, a gázolajnál 602 forinton állt a literenkénti átlag. Magyar Péter miniszterelnök korábban azzal indokolta a döntést, hogy a védett ár fenntartása havonta mintegy 50 milliárd forintjába került a költségvetésnek.
 

 

 

 


 


 

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