Felvásárolják a nyugatiak a magyar boltokat? Ezt hozhatja a Tisza adóváltoztatása

Nem elfogadhatóak az irreálisan magas árrések

A zöldség-gyümölcs ágazat szereplői egyöntetűen üdvözlik az árrésstop tervezett kivezetését, de azt is közölték:

számukra nem lenne elfogadható az sem, ha ezután a kereskedelmi láncok ismét túlzottan magas árrést alkalmaznának.

Az árrésstoppal kapcsolatban a DélKerTÉSZ úgy látja, hogy a szabályozás különösen a frisspiaci paprika és paradicsom szezonjában gyakorolt jelentős árcsökkentő nyomást a termelőkre és a beszállítókra. A 10 százalékos árréskorlátot nem tartják megfelelő megoldásnak, ugyanakkor azt sem vélik elfogadhatónak, ha a kereskedelmi láncok ismét irreálisan magas árréseket alkalmaznának. A zöldség-gyümölcs termékeknél a kiszereléstől függően 25-40 százalék közötti árrést tartana indokoltnak.

Ezt hozhatja az árrésstop kivezetése, jön az ezerforintos tejföl

Lapunk korábban kiszámolta, hogyan ugorhatnak meg az árak az árrésstop kivezetése után.

A hivatalos fogyasztói átlagárak alapján elvégzett számításaink szerint az alapvető élelmiszerek ára egyik napról a másikra 20–27 százalékkal ugorhat meg, ha az üzletláncok visszaállítják a korábbi, 30–40 százalékos haszonkulcsaikat az árrésstop eltörlését követően.

A kilónkénti trappista sajt ára újra megközelítheti a 4000 forintot, a csirkemell pedig átlépheti a 2800 forintos lélektani határt.