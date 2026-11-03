Rendkívüli

Felvásárolják a nyugatiak a magyar boltokat? Ezt hozhatja a Tisza adóváltoztatása

Felvásárolják a nyugatiak a magyar boltokat? Ezt hozhatja a Tisza adóváltoztatása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A kiskereskedelmi különadó változásai elsősorban a közepes méretű, hazai tulajdonú üzletláncok versenyképességét ronthatják, miközben a diszkontok további terjeszkedése is felgyorsulhat. A következő 3-5 évben akár teljesen átalakulhat az élelmiszer-kiskereskedelem jelenlegi piaci rangsora, . A hazai zöldség-gyümölcs ágazat szereplői eközben továbbra is sürgetik az áfacsökkentést, és kifejtették a véleményüket az árrésstoppal kapcsolatban is.

Fischer Patrícia
2026. 11. 03. 18:00
Felvásárolják a nyugatiak a magyar boltokat? Ezt hozhatja a Tisza adóváltoztatása
A friss zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését sürgeti a délalföldi kertészek szövetkezete Fotó: Havran Zoltán

Nem elfogadhatóak az irreálisan magas árrések

A zöldség-gyümölcs ágazat szereplői egyöntetűen üdvözlik az árrésstop tervezett kivezetését, de azt is közölték:

számukra nem lenne elfogadható az sem, ha ezután a kereskedelmi láncok ismét túlzottan magas árrést alkalmaznának.

Az árrésstoppal kapcsolatban a DélKerTÉSZ úgy látja, hogy a szabályozás különösen a frisspiaci paprika és paradicsom szezonjában gyakorolt jelentős árcsökkentő nyomást a termelőkre és a beszállítókra. A 10 százalékos árréskorlátot nem tartják megfelelő megoldásnak, ugyanakkor azt sem vélik elfogadhatónak, ha a kereskedelmi láncok ismét irreálisan magas árréseket alkalmaznának. A zöldség-gyümölcs termékeknél a kiszereléstől függően 25-40 százalék közötti árrést tartana indokoltnak.

Ezt hozhatja az árrésstop kivezetése, jön az ezerforintos tejföl

Lapunk korábban kiszámolta, hogyan ugorhatnak meg az árak az árrésstop kivezetése után.

A hivatalos fogyasztói átlagárak alapján elvégzett számításaink szerint az alapvető élelmiszerek ára egyik napról a másikra 20–27 százalékkal ugorhat meg, ha az üzletláncok visszaállítják a korábbi, 30–40 százalékos haszonkulcsaikat az árrésstop eltörlését követően.

A kilónkénti trappista sajt ára újra megközelítheti a 4000 forintot, a csirkemell pedig átlépheti a 2800 forintos lélektani határt.

 

kiskereskedelemárrésstopüzletláncmagyar cégekSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleklengyel

Kérdések Lengyelország Budapesti nagykövetéhez

Bayer Zsolt avatarja

Egy olyan forgatókönyv, amely lehetővé tenné géppuskák vagy éjjellátó berendezések használatát, csak háború esetén lehetséges.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu