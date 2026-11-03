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Itt a céldátum: Orbán Anita elárulta, meddig kell leválnia hazánknak az orosz földgázról

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Jövő év őszéig le kell válnia hazánknak az orosz földgázról – egyebek mellett erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter egy interjúban.

Fischer Patrícia
2026. 11. 03. 18:54
Itt a céldátum: Orbán Anita elárulta, meddig kell leválnia hazánknak az orosz földgázról
Fotó: LENIN NOLLY Forrás: NurPhoto

A felvásárlásnak a horvátországi JANAF-vezetékkel kapcsolatos magyar tárgyalások szempontjából is jelentősége lehet, hiszen a pancsovai finomító szintén ezen az útvonalon keresztül juthat kőolajhoz. A NIS megszerzése így olyan regionális pozíciót teremthet a Mol számára, amelyben a vállalat nemcsak Magyarország és Szlovákia, hanem Szerbia ellátásában is meghatározó szerepet tölthet be. Ez a horvát vezetékkel kapcsolatos egyeztetéseken is erősítheti a magyar fél érdekérvényesítő képességét.

Orbán Anita szerint a Mol már jelenleg is meghatározó szereplője a térség energiapiacának, a szerbiai akvizíció pedig tovább erősítheti ezt a pozíciót. A külügyminiszter Magyarország hosszabb távú energetikai szerepéről is beszélt: úgy véli, az ország földrajzi elhelyezkedése és kiépített infrastruktúrája lehetőséget teremt arra, hogy a térség egyik legfontosabb földgáz- és kőolaj-elosztóközpontjává váljon.

 


 

orosz gázkőolajOrbán AnitaleválásSzóljon hozzá!

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