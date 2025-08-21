Árpa Attila Story: „Döbbenetes, hogy 37 ezer forint egy névátíratás, de hát valamiből finanszírozni kell a jachtok üzemanyagát.”
Így írnak ők – Augusztus 21., délután
