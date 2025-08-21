Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény2025. 08. 21. 15:39

Így írnak ők – Augusztus 21., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Raskó György, Szabó Tímea, Török Gábor, Tompos Márton és Árpa Attila gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Raskó György

Országvízió

Szabó Tímea

Retek

Török Gábor

Digitális analfabétizmus

Tompos Márton

Megőrizve meghaladva

Árpa Attila

Döbbenet

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 21., délután

idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 21., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 20., délután

idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 20., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekEurópa

A sokszínűség idiótái

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekJókai Mór

Jókai Mór megpihen

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpropaganda

A hazug, uszító propagandáról

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekNémetország

Harmincöt éve volt a rendszerváltás

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbálnavadász

Nahát! Micsoda meglepetés!

Bayer Zsolt avatarja

Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.