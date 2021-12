Benkő Tibor: Magyarország prioritásként kezeli Grúzia euroatlanti csatlakozásának kérdését

Elmondta, hogy a két ország több területen sikeresen együttműködik, például a gazdasági, a kulturális és a védelmi szférában is.

Csütörtökön pedig egy együttműködési megállapodást is aláírnak a budapesti NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központtal is (NATO KEKK)

– közölte Grúzia védelmi minisztere.

A két miniszter délelőtt részt vett egy az ellenállóképesség fontosságáról, annak erősítéséről szóló szakmai konferencia megnyitóján is a budapesti Stefánia-palotában. Itt a beszédében Benkő Tibor többek között felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország – a NATO által is megjelölt – déli és keleti fenyegetettség metszéspontjában van, így mindkét irányból érkező kihívásoknak ki van téve.

Felidézte: az új Nemzeti biztonsági stratégia is rögzítette a célt, hogy Magyarország 2030-ra Európa öt, illetve a világ tíz legbiztonságosabb országa között legyen. Ehhez a miniszter szerint elengedhetetlen az ellenálló képesség erősítése. Ennek érdekében – mint mondta – Magyarország már jelentős lépéseket tett, ezt segíti a honvédelmi és a haderőfejlesztési program is.

Benkő Tibor kiemelte, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Magyar Honvédségnek is felkészültnek kell lennie az újabb kihívásokra – mint például a tömeges illegális migráció, valamint a koronavírus-járvány – és az azokkal kapcsolatos feladatok ellátására.

Dzsuanser Burcsuladze elmondta: az ő védelmi stratégiájukban is kiemelt szerepe van az ellenálló képesség megerősítésének. Ez számukra azért is fontos, mert ez a képesség a NATO számára is elvárás, és Grúzia szeretne erős tagja lenni a szövetségnek – jelezte.

Borítókép: Benkő Tibor honvédelmi miniszter katonai tiszteletadás mellett fogadja Dzsuanser Burcsuladze grúzvédelmi minisztert a Hősök terén 2021. november 18-án. Fotó: MTI/Kovács Attila