A hongkongi kormányzó visszautasította a nyugati vádakat

Carrie Lam hongkongi kormányzó csütörtöki évértékelő sajtótájékoztatóján tagadta azokat a vádakat, amelyek szerint Hongkongban elnyomják az ellenzék felé hajló sajtót – számolt be internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap, egy nappal azután, hogy egy újabb ellenzéki sajtóorgánum szüntette be tevékenységét a városban munkatársai őrizetbe vételét követően. A Stand News című, hongkongi ellenzéki körökben népszerű hírportál korábbi és jelenlegi főszerkesztőjét, valamint további, a portálhoz köthető embereket felforgató anyagok kiadásának gyanújával szerdán vette őrizetbe a hongkongi rendőrség nemzetbiztonsági részlege. A portál a nagyszabású rendőrségi akciót követően – amelynek részeként a Stand News székhelyét is átkutatták – elbocsátotta munkatársait és befejezte működését.

A hírportál korábbi és jelenlegi főszerkesztője ellen csütörtökön már vádat is emeltek felforgatás miatt.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter a Twitteren közzétett bejegyzésében arra szólította fel a hongkongi hatóságokat, hogy engedjék szabadon az „igazságtalanul őrizetbe vett” embereket, és aggodalmát fejezte ki a Stand News megszűnése miatt. Lam azonban úgy vélekedett:

egyes nyugati kormányzatok és sajtóorgánumok a hongkongi törvények és a bizonyítékok ismerete híján jutottak egy bizonyos végkövetkeztetésre.

A hongkongi kormányzó szerint azok, akik a hongkongi hatóságokat a sajtó elnyomásával vádolják, lábbal tapossák a jogállamiságot. Hangsúlyozta: az újságírók nem állhatnak a törvények felett. A SCMP rámutatott: Carrie Lam többszöri kérdésre sem adott választ arra, hogy pontosan mi minősül felforgató tartalomnak. A kérdés elől azzal tért ki, hogy az újságíróknak maguktól kell tisztában lenniük ezzel.

A Stand News idén a második, hongkongi ellenzéki körökben népszerű helyi sajtótermék, amely rendőrségi akciót követően szűnt meg. Hasonló sorsra jutott a jelenleg börtönbüntetését töltő Jimmy Lai hongkongi médiamogul által alapított Apple Daily is, amelynek megszűnését követően a Stand News vált a hongkongi ellenzék egyik utolsó, nyíltan demokráciapárti sajtóorgánumává.

Borítókép: Carrie Lam hongkongi kormányzó évértékelő sajtóértekezletet tart Hongkongban 2021. december 30-án (Fotó: MTI/AP/Vincent Yu)