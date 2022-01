Az ünnepek alatt sem dőlhetnek hátra az olaszok

Az óvatosság és a szigor jegyében telnek Olaszországban az ünnepek. A vírusvariánsok gyors terjedése miatt a Mario Draghi vezette olasz kormány szinte hetente szigorít a járványügyi intézkedéseken. Az ünnepek alatt még nagyobb óvatosságra van szükség, a karácsonyi összejövetelek alatt 45 százalékra emelkedett az omikron variáns jelenléte.

December 23-án országos szinten kötelezővé tették az egészségügyi szájmaszk szabadtéri használatát. Zárt helyiségekben, kulturális és szórakoztató vagy sporteseményeken való részvételkor, illetve a tömegközlekedésben a magasabb védettséget biztosító, FFP2-es maszk használata kötelező.

Emellett a hétköznapi élet egyre szélesebb területeire terjed ki a védettségi igazolás kötelezettsége is. Éttermek és kávéházak, valamint egyéb fogyasztói egységek igénybevételéhez már korábban is elengedhetetlen volt a legalább egy oltás felvételét igazoló védettségi bizonyítvány. A legfrissebb rendelet értelmében a bárokban való állva fogyasztás is kizárólag zöldkártya birtokában megengedett.

Az olaszok az új évet sem köszönthetik a megszokott keretek közt: az év utolsó napjaira rendkívüli járványügyi szigorításokat léptettek életbe. Országos szinten eltörölték az évzáró koncerteket, szabadtéri ünnepségeket. A kültéri étel- és italfogyasztást szigorú szankciókkal büntetik. Több olasz nagyváros lezárta a főterét, kizárva annak lehetőségét, hogy a tilalom ellenére tömeg gyűlhessen össze a hagyományos ünneplésnek otthont adó színtereken.

Az intézkedések nemcsak az itt élőket, de a turistákat is keményen érintik: minden Olaszországba utazó látogató köteles negatív teszteredményt felmutatni az országba lépéshez. Páratlan szigorról tanúskodik, hogy a rendelet az európai uniós tagországok állampolgáraira is érvényes. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők, valamint az Európai Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett védőoltást felvevő személyeknek a negatív teszteredményen túl ötnapos karantén eltöltése kötelező.

Járványügyi adatok Olaszországban

A statisztikai adatok folyamatos romlása miatt újra életbe lépett a járványügyi helyzetet színekkel jelző rendszer. December elején elsőként Friuli-Venezia Giulia, Calabria és Bolzano térsége került sárga járványfokozatba. December 13-án újabb régiók, Veneto, Liguria, Marche és Trento csatlakozott a sárga vészjelzésű térségekhez. Jelenleg 12 millió állampolgár él sárga fokozatú területeken, mely annyiban különbözik az ország többi részétől, hogy az éttermekben legfeljebb négy személy foglalhat helyet egy asztalnál.

Az oltási kampány gyorsasága és eredményessége egyben a pandémia elleni küzdelem sikerességének kulcsát jelenti, ezért Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter a zöldkártya-igazolás lejárati határidejének csökkentését tervezi. Február elsejétől a védettségi bizonyítvány határideje kilencről hat hónapra csökken. A harmadik oltóanyagot a második oltást követő négy hónapon belül kell felvenni. Olasz járványügyi szakemberek és baloldali politikusok sürgetik, hogy a jövőbeli korlátozások lehetőség szerint az oltatlan állampolgárokra vonatkozzanak.

Matteo Salvini, a bevándorlásellenes Liga főtitkára felhívta a figyelmet arra az ellentmondásra, hogy míg a kormány folyamatos szigorításokhoz köti az olasz állampolgárok és az országba érkező turisták életét, addig idén hetvenezer illegális bevándorló korlátozás nélkül lépte át Olaszország határait.

Borítókép: Rendőröknek mutatják be az utasok a koronavírus elleni oltás felvételét igazoló QR-kódot a milánói Lanza metróállomáson 2021. december 6-án (Fotó: MTI/AP/Andrew Medichini)