Belarusz csökkenti diplomáciai jelenlétét Nyugat-Európában

Belarusz jelentős mértékben csökkenti diplomáciai jelenlétét a nyugat-európai országokban, és növeli a FÁK országaiban és Kínában – közölte hétfőn Uladzimir Makej külügyminiszter, ismertetve az államfőnek tett beszámolóját. Hangsúlyozta, hogy nem a diplomáciai képviseletek, hanem az ott dolgozó diplomáciai személyzet számát csökkentik – idézte a tárcavezetőt a BelTA hivatalos belarusz hírügynökség. Az így felszabaduló diplomaták jelentős részét a FÁK (egyes szovjet utódállamok) országaiba, továbbá távolabbi, ázsiai, óceániai, afrikai és latin-amerikai országokba irányítják át, ahol nagyobb szükség van a munkájukra. Szavai szerint megerősítik a belarusz diplomáciai jelenlétet olyan országokban, amelyek Minszk fontos stratégiai partnerei, mint például Kína és India.

Új nagykövetségek nyitásán gondolkodunk Afrika olyan országaiban, amelyek fizetőképesek, és ahol szükség van a mi áruinkra

– tette hozzá.

Az irányváltás okairól szólva a miniszter elmondta, hogy „radikálisan változik a Belaruszon kívüli világ, új kihívások és veszélyek jelennek meg, amelyekre reagálni kell”. Ezenkívül az országra komoly szankciós nyomás nehezedik, amely a külügyminisztérium és a külföldi képviseletek tevékenységére is hatással van. „Sajnálattal látjuk, hogy csökkent külföldi képviseleteink együttműködésének színvonala az adott országok külügyminisztériumával. Ez elsősorban Nyugat-Európára vonatkozik. Ugyanakkor szükségessé vált tevékenységünk erősítése más országokban” – mondta a miniszter. Makej elmondta azt is, hogy a minszki külügyminisztériumon belül is lesznek strukturális átalakítások, így például hamarosan létrehozzák a kínai osztályt, amely kizárólag a távol-keleti nagyhatalommal fog foglalkozni.

