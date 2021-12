Fegyveres konfliktus is lehet az Európai Unió keleti határain

Fegyveres konfliktus fenyegethet az Európai Unió keleti határain

– jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, aki Mario Draghi olasz miniszterelnökkel egyeztetett csütörtökön Rómában.

A két politikus a lengyel–belarusz határon kialakult migrációs helyzetről, valamint Kelet-Ukrajnáról is egyeztetett egymással, „hosszú és konstruktív” megbeszélésnek minősítve a tárgyalásokat, Morawiecki újságírói kérdésekre válaszolva kijelentette:

Európának képesnek kell lennie arra, hogy megteremtse határai biztonságát

Hozzáfűzte, „nagyon fontos, hogy az észak-atlanti szövetség egésze azonos hullámhosszon legyen”, akárcsak az Európai Unió. A lengyel kormányfő úgy vélekedett, hogy Ukrajna „tűzvonalba” került, az utóbbi harminc évben soha nem volt ennyire reális a fegyveres konfliktus fenyegetése az Európai Unió keleti határain. Úgy vélekedett, hogy a háttérben Oroszország áll, mely „teszteli, meddig gyakorolhat nyomást Európára”.

Morawiecki kifejtette: Vlagyimir Putyin orosz elnök

minden szinten az erőt alkalmazza, a gazdaságban is, tudva, hogy hatalma a gázáraktól függ, és mindent megtesz, hogy Európa az orosz energiaellátástól függjön.

A Joe Biden amerikai elnök és Vlagyimir Putyin közötti szerdai, videókapcsolaton keresztül folytatott megbeszélésre utalva Morawiecki kijelentette, hogy köszönetet mond majd Bidennek, ha Oroszország valóban csökkenti nyomásgyakorlását Ukrajnára és Európára. A tapasztalat azt mutatja, hogy Putyinban nem lehet megbízni, és az engedmények politikája nem működik – jelentette ki a lengyel kormányfő.

Úgy vélte, hogy az Északi Áramlat 2. nevű gázvezetéket le kell állítani, mivel kezdettől fogva „a Közép-Kelet-Európa feletti orosz uralom politikai eszközének számít”. Morawiecki azt hangoztatta, hogy igyekszik meggyőzni az új német kancellárt, Olaf Scholzot, ne engedjen az orosz nyomásnak, és ne engedje, hogy az Északi Áramlat 2. a „zsarolás eszköze” legyen Ukrajnával, Lengyelországgal és az Európai Unióval szemben.

A La Repubblica című napilapnak adott interjúban a lengyel kormányfő úgy fogalmazott: Vlagyimir Putyin az „oszd meg és uralkodj!” elve szerint meg akarja osztani Európát. Morawiecki a Twitter-fiókján is említést tett a Draghival folytatott tárgyalásáról. Mint írta: az olasz kormányfővel a migrációról is egyeztetett. Megismételte az újságíróknak mondott szavait is, miszerint

Európának biztonságossá kell tennie határait.

Borítókép: A lengyel 16. gépesített hadosztály által közreadott képen az Európai Unióba igyekvő migránsok a lengyel határt védő szögesdrótkerítés belarusz oldalán (MTI/EPA/Lengyel 16. gépesített hadosztály)