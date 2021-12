Folyamatosan nő a Nyílt Társadalom Alapítványokhoz köthető kör befolyása a baloldali vezetésű fővárosban

Változatlanul alapos az ok annak a feltételezésére, hogy a baloldali önkormányzatokra gyakorolt nyomás, illetve az egyes fővárosi kerületekben is szintet lépő befolyásszerzés valójában nagyon is előre kalkulált módon zajlik és nem kevesebbről van szó, mint – az EU-s források kérdését is ideértve – a Nyílt Társadalom-hálózat számára helyi szinten megfelelő hátteret teremteni a 2022-es országgyűlési választásokra – írja a Tűzfalcsoport.

Egy friss bejegyzéseben Budapest Gyógyfürdői portál szó szerint idézi az Amnesty International felhívását, miszerint

mindannyian olyan helyen szeretnénk dolgozni, ahol jól érezzük magunkat, biztonságban vagyunk és megbecsülnek minket. Olyan helyen, ahol a fizetésünket és a lehetőségeinket a teljesítményünk határozza meg és nem a nemünk. Ez azonban egyelőre nincs így, a nők még átlagosan mindig kevesebb fizetést kapnak, mint a férfiak, Magyarországon például csaknem hetvenezer forinttal kevesebbet keresnek.