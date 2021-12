Ismét bíróság elé rángatták Matteo Salvinit

Lezárult Palermóban az Open Arms hajó ügyében Matteo Salvini ellen kezdeményezett bírósági eljárás második kihallgatása. A volt belügyminiszter péntek reggel védőügyvédje, Giulia Bongiorno kíséretében érkezett a Pagliarelli börtön bunkertermébe, ahol ez alkalommal nem politikusok, hanem a partra szállást végző hatóságok tagjait hallgatták ki a bírák. Az ügyészség túszejtéssel és hatalommal való visszaéléssel vádolja a bevándorlásellenes Liga párt vezetőjét,

büntetése akár 15 év szabadságvesztés is lehet.

Az ügy háttere, hogy a volt belügyminiszter 2019 augusztusában húsz napon keresztül megtagadta a kikötési engedélyt az Open Arms spanyol civil hajótól, melynek fedélzetén 147 menekült várt partra szállásra. (A betegek, valamint a felnőtt kíséret nélkül utazó kiskorúak azonnal elhagyhatták a hajót.) A többi menekült végül augusztus 20-án léphetett partra Agrigentóban. Időközben Málta és Spanyolország is felajánlotta a biztonságos partra szállás lehetőségét, amit a hajó kapitánysága figyelmen kívül hagyott.

Fotó: Guglielmo Mangiapane

A bírósági kihallgatást követően Giulia Bongiorno védőügyvéd beszámolt arról, hogy egyértelműen fény derült arra,

Salvini nem önhatalmúlag döntött, hanem a kormány irányvonalát követte.

Három miniszter közösen határozott az Open Arms hajó feltartóztatásáról, és törvényesen járt el. Hangsúlyozta, hogy Olaszország nem vonta ki magát a felelősségvállalás alól, biztonságba helyezte az azonnali segítségre szoruló személyeket. A partra szállás utolsó pillanatában sem voltak drámai helyzetre utaló konfliktusok.

Matteo Salvini hangsúlyozta, hogy a belügyminisztersége alatt fele annyian veszítették életüket a Földközi-tengeren való átkelés során, és kevesebb illegális bevándorló érkezett, mint idén.

Ahelyett hogy köszönetet mondtak volna, bíróság elé állítottak. Életeket mentettünk meg, embercsempészeket, kábítószer-kereskedőket és bűnözőket tartóztattunk le

– mondta. Emlékeztetett, hogy Lampedusa szigetén olyan migránsok szálltak partra, akik későbbiekben gyilkosságokat követtek el Európában. Hozzátette, nem neheztel a bírákra, annál inkább a baloldali politikusokra, akik miután az urnáknál nem tudták legyőzni a Ligát, a palermói bíróságon tettek kísérletet arra, hogy ellehetetlenítsék.

Az emberek törvényei helyett a tenger törvényeit követem, amely a veszélybe került emberek életének megmentését írja elő. Nincs fontosabb dolog, mint az emberi élet megmentése, mely háromperces szörnyű szenvedést jelent a vízbe fulladás esetén

– nyilatkozta a sajtó munkatársainak Oscar Camps, a spanyol Open Arms alapítója, hozzátéve, ha Salvini a mentőkkel lenne a vízen, ő is ugyanúgy cselekedne.

A kihallgatáson Sergio Liardo admirális is ellentmondásos helyzetről számolt be. Felszólalásában hangsúlyozta, hogy nemcsak a belügyminisztérium, hanem a védelmi és infrastrukturális minisztérium közös döntése volt a hajó feltartóztatása. A parti őrség munkatársa emlékeztetett, Málta engedélyt adott a kikötéshez, a kedvezőtlen időjárási viszonyok és a fedélzeti zsúfoltság miatt azonban a hajó vezetői Itáliát választották. Felmerült Trapani és Taranto kikötője is, a rossz időjárási viszonyok miatt azonban a Lampedusa vizeinél való várakozás bizonyult a legbiztonságosabbnak. Kitértek arra is, hogy augusztus 15-én Spanyolország is megadta a kikötési engedélyt. A spanyol partok megközelítése azonban négynapos tengeri utat jelentett volna, bár a hajózási körülmények nem voltak ideálisak, segítséggel azonban megoldható lett volna – számolt be az Il Tempo napilap Liardi nézőpontjából.

Giorgia Meloni, az Olaszorstág Fivérei párt elnöke sajtóközleményben biztosította szolidaritásáról jobboldali szövetségesét, akinek hazája határainak megvédése, az illegális bevándorlás megfékezése miatt kell újra bíróság elé állnia.