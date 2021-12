Korlátozások mellett tartják meg a karácsonyi liturgiákat a Vatikánban

Második éve korlátozások mellett tartják meg majd a karácsonyi liturgiákat a Vatikánban a koronavírus-járványt övező aggályok miatt – jelentette be Matteo Bruni vatikáni szóvivő. Bruni elmondta: tavalyhoz hasonlóan az idén is korlátozott lesz azoknak a hívőknek a száma, akik részt vehetnek a Ferenc pápa által a Szent Péter-bazilikában celebrált liturgiákon. Viszont valamennyi szertartást élőben közvetítik majd a közösségi médiumokban és több más platformon is.

Bár a Vatikánba egyelőre csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni, a karácsonyi időszakra és az általános audienciák idejére várhatóan felfüggesztik ezt a megszorítást.

A Ferenc pápa által celebrált éjféli mise a hagyományos időponttól eltérően 19.30-kor kezdődik majd. A döntés okát nem tudni, ugyanis a tavalyi évvel ellentétben az idén nincs kijárási korlátozás. Karácsony első ünnepén délben a katolikus egyházfő ismét várhatóan a Szent Péter-bazilika erkélyéről mondja el hagyományos urbi et orbi (a városnak és a világnak) üzenetét és áldását, bár ez még megerősítésre vár.

December 10-én felkapcsolták a karácsonyfa és az életnagyságú betlehemi jászol fényeit a Szent Péter-téren, és ezzel megkezdődött az ünnepi időszak a Vatikánban. Az idei karácsonyfa 113 éves, 28 méter magas és 8 tonnát nyom. A lucfenyő a trentói érsekségben található Andalóból érkezett. A betlehemi jászol Dél-Amerikából, az Andok térségéből, Peru Huancavelica tartományának Chopcca falujából került Rómába. Több mint harminc darabból áll, és öt neves perui művész készítette.

Borítókép: A karácsonyfa és a betlehem fényeinek ünnepélyes felkapcsolása a vatikáni Szent Péter téren 2021. december 10-én. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci)