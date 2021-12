Lapozó: Chicago állami iskoláiban kötelezővé teszik a nemsemleges toaletteket

Svédországban elszabadult az áram ára

Nyár óta folyamatosan emelkednek az áramárak a skandináv országban. Az áramellátás – és az árak – szempontjából négy régióra osztották néhány éve az országot. Az elmúlt héten az ország északi részén pár nap alatt megtízszereződött az áram ára, de a déli országrészben is nagyot ugrott a tarifa. Most az előző hét rekordárához képest újabb ötven százalékkal lett magasabb a tarifa az ország déli és középső részein. A múlt heti átlag nettó 4,34 koronás kilowattóránkénti ár hétfőn 16 és 17 óra között elérheti a 6,48 koronát (230 Ft), amihez még 25 százalék áfa, díjak, valamint az elosztói tarifa is hozzáadódik. A szélerőművek teljesítményét befolyásoló szélcsendesebb időszak mellett a komoly hidegek is hozzájárulnak az áramár növekedéséhez. Hétfőn reggel Stockholm környékén –15 fok alatti hőmérséklet volt, és napközben sem megy –10 fölé a hőmérő. Észak-Svédországban éjszaka a –30 fokot is meghaladhatja a hideg. A legtöbb háztartás napi, változó áron fizeti az áramszámlákat, ezért a Dagens Nyheternek nyilatkozó energiapiaci szakértő azt javasolja a lakosságnak, hogy már decemberben tegyenek félre a januári áramszámlára.

Forrás: Dagens Nyheter, Samnytt