Lapozó: Egyre fiatalabbak kerülnek a koronavírus-járvány miatt intenzív osztályra Finnországban

Daganatos betegek százezrei maradtak kezelés nélkül Nagy-Britanniában

A brit Nemzeti Számvevőszék (NAO) szerdán publikált beszámolója szerint a koronavírus-járvány kezdete és 2021 szeptembere között 240–740 ezer daganatos beteg pontos diagnosztizálása, majd sürgős kezelése maradt el Nagy-Britanniában. A páciensek ugyanis a járvány miatt vagy nem keresték az orvosi segítséget, vagy egyszerűen nem jutottak hozzá.

A NAO jelentése szerint 2021 júniusára ugyan helyreállt a nemzeti egészségügyi szolgálat (NHS) onkológiai szolgáltatásának normális működése, de a várólistákon feltorlódott daganatos betegeknek szeptemberig így is csak a 68 százaléka jutott a számára szükséges sürgős kezeléshez.

A brit Számvevőszék előrejelzése szerint 2025 márciusára már akár 12 millióra is nőhet a kezelésére váró daganatos betegek száma. A Catchup With Cancer (Érjük utol és Győzzük le a Rákot) szervezet társalapítója, Pat Price professzor szerint a „számvevőszék jelentése is azt bizonyítja, hogy a brit nemzeti egészségügyi szolgálat (NHS) a valaha látott legnagyobb rákkatasztrófa kellős közepén áll”.

Ismét utcára vonulnak a nyugdíjasok Franciaországban

Franciaország legnagyobb szakszervezeti szövetsége, a CGT ismételten arra szólítja fel a francia kormányt, hogy 2022 elején haladéktalanul kezdje meg a tárgyalásokat az ország legerősebb munkavállalói érdekképviseletével annak érdekében, hogy megállapodásra jussanak a dübörgő infláció miatt elértéktelenedett francia nyugdíjak azonnali emeléséről.

Marc Bastide, a CGT nyugdíjasok érdekeit képviselő egységének főtitkára elmondta, hogy csütörtök délben a francia nyugdíjasok Párizs utcáin nyomatékosítják kérésüket. Bastide emlékeztetett, hogy a francia kormány 2021-ben először egy mindössze 0,4 százalékos kompenzációt biztosított a nyugdíjasok számára, amelyet végül 1 százalékra egészített ki. Miközben az infláció mértéke egy év alatt elérte a 2,8 százalékot.

A főtitkár figyelmeztetett, hogy a nyugdíjasok haragosak, és elszántságukat jól bizonyítja a tüntetésen várható demonstrálók létszáma is. Franciaországban a két legalacsonyabb nyugdíj-kategóriába tartozó, összesen 21 millió időskorú érzi úgy, hogy Macron elnöksége alatt ők is a köztársasági elnök politikájának egyik nagy áldozatává váltak.

Egyre fiatalabbak kerülnek a koronavírus miatt intenzívre Finnországban, többségében oltatlanok

Rekord mennyiségű új Covid–19-esetet regisztráltak Finnországban szerdán, az utóbbi időben pedig megduplázódott azon 40 év alattiak száma, akiknek szükségük van az intenzív ellátásra. Ezzel párhuzamosan pedig kevesebb 70 év feletti ember fekszik a sürgősségi osztályokon – írja a finn közmédia. Az intenzíven ápolt betegek 67 százaléka férfi, és eddig – a pandémia ideje alatt – összesen 67 olyan személy került ide, aki be volt oltva a koronavírus ellen.

Az egészségügyi szakhivatal közlése szerint hamarosan újabb korlátozásokat lesznek kénytelenek bevezetni, amelyek a kültéri rendezvényeket, istentiszteleteket és sporteseményeket is érinteni fogják. Az országban jelenleg a 12 év feletti lakosság 82 százaléka kétszer, 5,6 százaléka pedig háromszor van beoltva.

