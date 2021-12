Oroszország megszüntette a Memorial jogvédő társaságot

Egy orosz bíróság szerdán elrendelte a Memorial Emberi Jogi Központ megszüntetését is – jelentette a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. Az ügyészség szerint a központ finanszírozása nem átlátható. Utóbbi cáfolta ezt, és azt állította, hogy az ellene folytatott eljárás politikailag motivált. Jan Racsinszkij, a Memorial egyik vezetője bejelentette, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságán fellebbeznek a döntés ellen. Erre harminc napjuk van. A bíróság épülete előtt sokan tüntettek az ítélet ellen.

A Memorial Emberi Jogi Központ a Memorial Nemzetközi Történelmi és Ismeretterjesztő Társaság testvérszervezete. Utóbbi felszámolásáról kedden döntött az orosz legfelsőbb bíróság az ügyészség beadványára.

Az ügyészség a megszüntetést kérő beadványában egyebek között arra hivatkozott, hogy a társaság külföldről kapott támogatásokat, és azt is kifogásolta, hogy a szervezet az anyagaiban igazolást nyújtott a szélsőséges szervezetek támogatóinak. A dokumentum szerint a Memorial anyagai tartalmazzák az olyan nemzetközi terrorista- és szélsőséges szervezetek tevékenysége igazolásának „nyelvi és pszichológiai ismérveit”, mint a Hizb ut-Tahrír al-Iszlami, a Tablighi Dzsamaat, az al-Takfir val-Hidzsra, az Artpodgotovka és a Jehova Tanúi. Az ügyészségi keresetben kifejtett indoklás szerint a kifogásolt szervezetek tevékenységüket ugyan a vallásszabadsághoz való jog gyakorlásaként mutatják be anyagaikban, ám ezek valójában arra irányulnak, hogy az emberek meghatározatlan körében azt a képzetet keltsék, hogy elfogadható a nemzetközi szélsőséges és terrorista szervezetek tevékenysége, valamint a bennük való részvétel. A Memorialnak felrótták továbbá, hogy szisztematikusan eltitkolta az idegen ügynöki tevékenységére vonatkozó információkat, és megsértette az orosz alkotmányt, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt, a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányát, az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát és a gyermekek jogairól szóló egyezményt. .

A Nemzetközi Memorial 2016, a Memorial jogvédő központ pedig 2014 óta szerepel az idegen ügynöknek minősített nem kormányzati szervezetek listáján. A Nemzetközi Memorial az egyik legrégebbi nonprofit szervezet, amely a volt Szovjetunióban és a mai Oroszországban alkalmazott, vélt politikai elnyomás tanulmányozásával foglalkozik.

A Memorial a bírósági bejelentésre úgy reagált, hogy az ítélet azt mutatja, „a politikai terror története (…) nem pusztán a szakértőket érintő kutatási terület maradt, hanem akut probléma a mai Oroszország számára”. A közleményben kiemelték, hogy a Memorial meg fogja találni a jogi lehetőséget arra, hogy tovább működjön, hiszen igazából nem is nevezhető szervezetnek vagy mozgalomnak, hanem „a Memorial maga az orosz népet szolgáló szükségszerűség arra, hogy mindenki megismerje az igazságot”. Külföldről is számos éles bírálat érte a moszkvai döntést. Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter például „rettenetes veszteségnek” nevezte a Memorial felszámolását, aláhúzva, hogy az orosz népnek joga van megismerni valós történelmét. Közleményében leszögezte azt is,

a Memorial az Európa Tanács alapértékein nyugvó szervezet, és megszüntetése súlyos aggályokat vet fel az emberi jogok oroszországi védelmével kapcsolatban.

John Sullivan, az Egyesült Államok oroszországi nagykövete „tragikus kísérletnek” nevezte a ítéletet „a szólásszabadság megszüntetésére és a történelem kiradírozására”. Élesen bíráló nyilatkozatot adott ki a cseh és a lengyel külügyi tárca, és súlyos aggodalmát fejezte ki a német külügyminisztérium is. A lengyel külügyi tárca honlapján elérhető nyilatkozatban az orosz civil társadalom „felbecsülhetetlen vívmányának”nevezték a Memorial munkaeredményeit. Andrzej Duda lengyel elnök pedig a Twitter közösségi fiókján azt írta: Lengyelország hálás a Memorialnak, amely éveken át hozzájárult a sok nemzet ellen, köztük a lengyelek ellen elkövetett szovjet bűntettek tisztázásához.

A Memorialt nem ok nélkül nevezik Oroszország lelkiismeretének, a lelkiismeretet pedig sem megfojtani, sem törvényen kívül helyezni nem lehet

– fogalmazott Duda.

Claudia Roth, a német szövetségi kormány kulturális ügyekért és médiaügyekért felelős államminiszter pedig úgy fogalmazott, „a Memorial Emberi Jogi Központ feloszlatása súlyos csapás az orosz civil társadalomra”. A Zöldek politikusa közleményében kiemelte, hogy az Oroszországban szerdán bírósági döntéssel megszüntetett szervezet – amelyet a Nobel-békedíjas Andrej Szaharov köré csoportosuló polgárjogi aktivisták alapítottak az 1980-as években – „hatalmas mértékben hozzájárult a múlt feldolgozásához, és az európai emlékezetkultúra számára is mércét állított fel”. A bírálók sorához Marija Pejčinović Burić, a strasbourgi székhelyű Európa Tanács (ET) főtitkára is csatlakozott: szerinte a moszkvai döntés „sötét időszakot jelez az orosz civil társadalom számára”.

Borítókép: rendőrök őrizetbe veszik a Memorial Nemzetközi Történelmi és Ismeretterjesztő Társaság egyik támogatóját az orosz legfelsőbb bíróság épülete előtt Moszkvában 2021. december 28-án (Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)