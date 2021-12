Ukrajnában szigorodtak az oltatlanokra vonatkozó korlátozások

Ukrajnában hétfőtől életbe léptek azok a szabályozások, amelyeknek értelmében szigorodtak a koronavírus-járvány miatt bevezetett karanténkorlátozások a beoltatlanok számára. Mostantól az ország egészében érvényes az a szabály, hogy koncerteket, filmvetítéseket, edzőtermeket, bevásárlóközpontokat, szállodákat, kávézókat és éttermeket csakis oltási vagy gyógyultsági igazolással, illetve negatív teszttel lehet látogatni.

A jelenlegi legenyhébb besorolású, sárga színű régiókban elegendő az oltás egyik adagjának felvétele, de a legszigorúbb, vörös kategóriában ezt már csakis azok tehetik meg, akik mindkét dózist felvették. Ugyanez vonatkozik a felsorolt intézmények alkalmazottjaira is.

Az első oltásról szóló igazolások érvényességi ideje 120 napról harmincra csökkent, a gyógyultsági igazolások 105 napig, a PCR-tesztek pedig 72 órán át érvényesek. A bankok, benzinkutak, állateledel-üzletek, gyógyszertárak és élelmiszerboltok működésére ezek a korlátozások nem vonatkoznak, de bennük is változatlanul kötelező a maszk viselése és a másfél méteres távolság betartása. Viktor Ljasko egészségügyi miniszter hétfői tájékoztatóján arról számolt be, hogy lassul a járvány terjedése Ukrajnában. Szavai szerint negyedik hete csökken az új megbetegedések száma.

Az elmúlt egy hét alatt az újonnan regisztrált fertőzöttek száma 15 százalékkal, a kórházi kezelésre szoruló betegeké pedig 13 százalékkal csökkent

– mutatott rá. Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy újabb járványhullám várható, ezért felszólított mindenkit, aki még nem tette meg, hogy olttassa be magát. Hozzátette, hogy eddig az országban a felnőtt lakosság 44,2 százaléka vett fel legalább egy adag védőoltást, 38 százaléka pedig már mindkét dózist beadatta magának. Ukrajnában hétfőre az eddig azonosított fertőzöttek száma 4478-cal 3 501 955-re, az elhunytaké 239-cel 88 519-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben csaknem ötezerrel 353 695-re csökkent. Az elmúlt napon 1660 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba. A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 11 806 077-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 1 946 987-en pedig még csak az első adagot kapták meg. Vasárnap 70 797 embert oltottak be az országban.

