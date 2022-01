Az iszlám kultúra térhódítására figyelmeztet a Liga aktivistája

Aggasztónak tartja a Milánóban szilveszteréjjel történt szexuális zaklatásokat és azok ideológiai, vallási indíttatását Souad Sbai, a muzulmán nők jogi aktivistája, a jobboldali kormánypárti Liga integrációért felelős osztályának vezetője.

– Olaszország a politikai korrektség nevében mentegeti a migránsokat, ennek azonban egyre súlyosabb következményei lesznek

– véli az arab származású, Marokkóban született politikus. Lapunk is beszámolt arról, hogy Milánóban szilveszteréjjel bevándorló fiatalok a nyílt utcán, az ünneplő tömegben nőket vettek körül, fogdosták, molesztálták, zaklatták, bántalmazták őket. A különböző esetekről videófelvételek is készültek. Csak a járókelők beavatkozása mentette meg az áldozatokat az események még súlyosabb kimenetelétől. Souad Sbai szerint úgy tűnik, a csoportot alkotó mintegy ötven migráns nem helyben improvizálta a támadást, pontos forgatókönyv alapján dolgoztak, hiszen több nőt is ugyanolyan módszerrel vettek körbe.

– A „taharrush dzsama” jól ismert az arab kultúrában. A legbelső gyűrű körbeveszi a lányokat, a második kör kiabálásokkal, hangos nevetésekkel és szórakozással eltereli a járókelők figyelmét

– figyelmeztetett Souad Sbai, aki szerint Olaszország helytelenül teszi, hogy szemet huny az események felett, hiszen ami történik, az nem más, mint az iszlám kultúra térhódítása. – A szélsőséges iszlám erőszakos megnyilvánulása ez, mely elsősorban a nőket, pontosabban a keresztény nőket veszi célba. Olaszország jobban tenné, ha felébredne, erőszakos területhódítás zajlik! – hívta fel a figyelmet több olasz sajtóorgánum hasábján az arab származású aktivista.