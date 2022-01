Diszkriminációval vádolnak egy női egyetemet

Számos női főiskola felvételi eljárásában erőszakoltak ki változást az aktivisták az elmúlt években, így most már a transzneműek és a magukat nembinárisnak vallók is jelentkezhetnek az intézmények képzéseire. A Délnyugat-Virginia állambeli Hollins Egyetem 2019-ben döntött úgy, hogy az iskola jövője érdekében engedélyezik a férfinak született transznemű nők felvételét. A nőnek született transznemű férfiak és a nembináris fiatalok azonban nem tanulhatnak az intézményben. Az aktivisták ezért most az adófizetők által finanszírozott Nemzeti Közszolgálati Rádión (NPR) keresztül próbálnak nyomást gyakorolni az iskolára – írja a Breitbart. A rádió egyik műsorában fiatalok beszéltek arról, hogy diszkriminatívnak tartják az iskola szabályzatát.

Személy szerint úgy gondolom, hogy elég sértő kizárni a nembináris embereket. Tudom, hogy történelmileg ez egy női főiskola, de sokan úgy tekintenek rá, mint egy menedékre a patriarchális struktúrák elől, és a nembináris emberek megérdemlik, hogy részesei legyenek ennek, mint bárki másnak

– mondta az iskola egyik tanulója, aki úgynevezett “genderqueer”.

A nyomásgyakorlás ellenére az egyetem egyelőre nem tervez változtatni a szabályzaton.

Együtt érzek velük, de mi egy női intézmény vagyunk. Nagyon nagyra értékelem, hogy a tanulók másra vágynak, de világosak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy mi a küldetésünk. Az emberek egyébként is választhatnak, hogy hova menjenek egyetemre

- reagált a vitára Alexandra Trower, az intézmény igazgatótanácsának elnöke.

A rádióműsor riportere felidézte, hogy az elmúlt években rengeteg olyan női főiskola szűnt meg, amely nem volt eléggé nyitott a változásra. Úgy gondolja, hogy a Hollins Egyetemre is ugyanez a sors várhat - olvasható a V4NA Hírügynökség cikkében.

