Embercsempészbandát számoltak fel Lengyelországban

Belarusz felől illegális bevándorlást szervező, 8,7 millió eurót forgató bűnbandát számolt fel az Europol közreműködésével a lengyel határőrség és az ügyészség, kilenc embert őrizetbe vettek

– jelentette pénteken a lengyel közszolgálati hírtelevízió.

A kelet-lengyelországi Podlasiei vajdaságban, de több más helyen, például Varsóban, a közép-lengyelországi Lódzban és a nyugat-lengyelországi Wroclawban is tevékeny bűnözőcsoport kilenc tagját kedden vették őrizetbe. Az embercsempészek állampolgárságáról nem közöltek adatokat.

A csoportot ketten irányították: egyikük az illegális határátlépések logisztikáját szervezte, helyszín és időpont kiválasztásával, a másikuk pedig pénzügyekkel foglalkozott.

Internetes üzenetküldő alkalmazások segítségével a határ menti térségben, valamint Varsóban élő, személyautóval rendelkező szállítókat toboroztak, akik Németországba vitték a külföldieket. A csoport „pénztárosa” összesen 8,7 millió eurót osztott ki, ezen belül 4,3 millió eurót fizetett a szállítóknak.

Az őrizetbe vett személyeket bűnszervezetben részvétellel, illegális bevándorlás szervezésével gyanúsították meg. Négy embert bírósági döntés alapján három hónapos előzetes letartóztatásba helyeztek, öten szabadlábon védekeznek, de az ő esetükben rendőrségi felügyeletet és kiutazási tilalmat rendeltek el. Az ügyben már korábban hét további embert vettek őrizetbe, ők is előzetes letartóztatásban vannak. A hatóságok nem zárnak ki újabb őrizetbe vételeket sem. December végi adatok szerint tavaly év eleje óta Lengyelországban 342 embercsempészt vettek őrizetbe, ők összesen mintegy 1,4 ezer migránst szállítottak. Az embercsempészek közül sokan németországi tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek.

A lengyel–belarusz határon fennálló migránsválság tavaly októberben érte el eddigi tetőfokát (17,5 ezer határátlépési próbálkozás), az utóbbi időben azonban kevesebb az incidensek száma. Pénteken a lengyel határőrség 16 meghiúsított határsértési kísérletről számolt be, csütörtöki adatok szerint az év eleje óta 391 ilyen esetet regisztráltak. Ezek viszont – lengyel hatósági beszámolók szerint – továbbra is erőszakosak, a fehérorosz rendvédelmisek provokációi is kísérik őket. Csütörtökön a varsói katonai kórházban megműtöttek egy 37 éves határőrt, aki az egyik hétvégi határincidensben fejsérülést szenvedett.

Borítókép: Az Európai Unióba bejutni kívánó illegális bevándorlók ételosztásra várnak a Kuznica Bialostocka-Bruzgi lengyel–belarusz határátkelőnél 2021. november 22-én (Fotó: MTI/EPA)