Lapozó: Egy svéd leszbikus ifjúsági szervezet szegregált LMBTQ-találkozóhelyeket szeretne létrehozni a kistelepülésekre

Húszmillió adag koronavírus elleni vakcinát tesz félre a spanyol kormány

Az egészségügyi minisztérium azért döntött a biztonsági intézkedést mellett, mert tart az új vírustörzsek felbukkanásától. A beszerzés már megtörtént, ezután írták ki a pályázatot a több millió adag mRNS-alapú oltóanyag fogadási, tárolási, csomagolási és elosztási szolgáltatásaira. Olyan cégek jelentkezését várják, amelyek biztosítani tudják a hűtési feltételeket a Pfizer és a Moderna ellenszereinek. Bár az omikron variáció az eddigieknél gyengébbnek bizonyult és a jövőbeli mutációk kapcsán is hasonlóra számítanak, a kormány mégis a biztonságot tartja a legfőbb szempontnak. Spanyolország közben továbbra is több millió vakcina érkezésére vár. Az egészségügyi tárca jelentése szerint több mint ötvenmillió adag érkezik a Pfizertől és több mint 25 millió adag van függőben a Modernától. A spanyol kormány ezek jelentős részét eladományozná, de a nehéz tárolási feltételek megnehezítik a folyamatot. Az AstraZenecától érkező nyolcmillió adagtól kétoldalú átruházási, illetve eladási megállapodások útján próbálnak megszabadulni. Azt pedig, hogy mi lesz a sorsa annak a tízmillió Janssen-oltóanyagnak, amelyek nem bizonyultak olyan hatékonynak, mint várták, nem tudni. Emellett a kormány félmillió vakcinát rendelt a Sanofitól és több mint kétmilliót vár a Novavaxból is.

Forrás: vozpopuli.com