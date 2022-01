Litván áldozatok hozzátartozói perelték be Gorbacsovot

A litván függetlenség elleni háborús bűn vádjával – vagyis az 1991. január 13-i szovjet támadás miatt, annak évfordulóján – beperelte a ma már kilencvenéves Mihail Gorbacsov volt szovjet vezetőt csütörtökön hat litván állampolgár, akik az összecsapások néhai áldozatainak hozzátartozói – jelentette az AFP francia hírügynökség.

A függetlenség kikiáltásának hírére az akkori szovjet hadsereg 1991 januárjában el akarta foglalni a litván rádió és tévé székházát és más fontos épületeket Vilniusban, de több ezer litván megpróbálta megakadályozni ezt, ami összecsapásokba torkollott. Ezekben 14 fegyvertelen civil életét vesztette, több mint hétszázan pedig megsebesültek.

Az ügyben már korábban is pereltek az áldozatok hozzátartozói, és egy litván törvényszék 2019-ben háborús bűncselekmények vádjával el is ítélt 67 volt szovjet tisztségviselőt – többségüket távollétükben –, de az ügyészek a kérdéses időben hatalmon lévő szovjet vezető, Gorbacsov ellen nem voltak hajlandók eljárást indítani. Ez felháborította a felpereseket. E felperesek azt hangoztatják, Gorbacsov irányította akkor a szovjet hadsereget, de nem tudta megakadályozni ezt a „nemzetközi bűnt” a szovjet uralom alól ötven év után kitörni akaró litvánok ellen. A korabeli szovjet védelmi miniszter, a 2020-ban elhunyt Dmitrij Jazov is azok között volt, akiket távollétükben ítélt el a litván bíróság.

– Nyilvánvaló, hogy a hadsereg akciója nem lett volna lehetséges a Gorbacsovval történt egyeztetés nélkül – jelentette ki Robertas Povilaitis, aki az apját veszítette el az összecsapásokban. Szerinte ha a főparancsnok felelősségét nem vizsgálják, akkor nem lehet teljes az igazságszolgáltatás. Az ügyben a volt szovjet hatalom több litván tisztségviselőjét is elítélték és bebörtönözték, azonban vannak köztük olyanok, akik Oroszországban vagy Belaruszban élnek, így a litván hatóságok nem tudják bíróság elé állítani őket.

Borítókép: Mihail Gorbacsov, az egykori Szovjetunió utolsó elnöke a Gorbacsov Alapítvány által megjelentetett életrajzi könyvnek a bemutatóján Moszkvában 2016. február 29-én. (Fotó: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij)