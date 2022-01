Sokkoló fejlemények derültek ki a német pedofilhálózatról

Összesen 439 gyanúsítottat azonosított a rendőrség Németország egyik legsúlyosabb pedofilügyében – számoltak be a nyomozócsoport vezetői azon a sajtótájékoztatón, amelyen kiderült: a hálózat leleplezése után a csaknem 350 rendőrből álló speciális egység befejezi a munkáját.

Ez túlmegy minden határon, ezért azt mondom, hiába szabadítottunk ki hatvanöt gyermeket, hiába sok a gyanúsított, a fájdalom túl nagy ahhoz, hogy most ünnepeljünk

– mondta Uwe Jacob, a kölni rendőrség vezetője.

A feltárt ügyekben a legidősebb áldozat 17 éves, míg a legfiatalabb mindössze három hónapos volt.

A nyomozókat azonban nemcsak a bizonyítékul szolgáló felvételek megtekintése viselte meg, hanem az a tény is, hogy a legtöbb pedofil bántalmazó a saját gyermeke ellen követett el erőszakot – írja a hírportál.

Szörnyű, de a szenvedések ellenére a hozzánk került gyerekek először mégis a kínzóikat szólítgatták

– mondta Michael Esser, a nyomozócsoport vezetője.

A hálózatra 2019-ben bukkantak a rendőrök, amikor letartóztattak egy szakácsot, aki a saját három hónapos kislányát molesztálta.

A tavaly 12 év börtönre ítélt férfinak csak a telefonján 130 ezer pedofilfotót és 12 ezer videót találtak, a bűntársaihoz pedig egy csevegőprogram vezette el a rendőröket.

Az ügy megrendítette a német közvéleményt, különösen azért, mert rövid idő alatt ez már a második súlyos pedofilbotrány az országban. 2020 nyarán egy münsteri férfit és tíz társát fogták el, akik rendszeresen elkábítottak és megerőszakoltak kiskorú fiúkat, köztük a fő gyanúsított nevelt fiát is.

A szörnyűségekről felvételeket is készítettek, amelyeket az interneten árultak. A vizsgálat közben az is kiderült, hogy a nevelőapa ellen már kétszer is indult gyermekpornográfia terjesztése miatt eljárás, de a hatóságok nem láttak okot a gyermek kiemelésére a családból – olvasható a Híradó.hu-n.

A németországi pedofilhálózat lebukásáról péntek reggel Orbán Viktor is beszélt a Kossuth rádióban. A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet: vannak olyan esetek, amikor a gyerekek ki vannak téve szexuális ragadozóknak.

Orbán Viktor a pedofíliával kapcsolatban azt mondta:

a modern világban felerősödtek az olyan jelenségek, amelyektől meg kell védeni a gyerekeinket, ugyanakkor a magyar törvények ezt jól megoldják.

„A lakosság körében is hatalmas volt a felháborodás, voltak, akik magánakciókat kezdtek, és az interneten kezdtek nyomozni az ehhez hasonló elkövetők után. Nekik azonban vigyázniuk kell arra, hogy az ehhez hasonló bűncselekmények nyomozása a rendőrség hatásköre, a lakosságnak erre nincsen jogi lehetősége” – mutatott rá Noll Katalin, az M1 tudósítója.