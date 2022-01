Lapozó: Milliós fizetést kap az EU-tól a pedofilbotránya miatt lemondott svéd képviselő

Kompenzálni kényszerül a svéd kormány a csillagászati áramárak miatt

A stockholmi kabinet támogatási javaslatot mutatott be a háztartásokat súlyosan érintő áramáremelkedés miatt. A családok a téli időben havi legfeljebb 2000 svéd koronás (kb. 70 000 forint) támogatást kaphatnának, de éves szinten a kifizetett összeg nem haladhatja meg a 6000 koronát, jelentette be Mikael Damberg pénzügyminiszter, valamint Khashayar Farmanbar energiaügyi és digitalizálási miniszter szerdai közös sajtótájékoztatójukon. A svéd családi házak jelentős részében villannyal fűtenek, az elhangzottak alapján minden érintett jogosult lesz a támogatásra.

Ez különféle mértékben valósul meg, azaz körülbelül 1,8 millió háztartást érint a bejelentett csomag. A támogatás nagyjából hatmilliárd koronába fog kerülni a költségvetésnek, de számítások szerint ez az összeg megegyezik a megugrott árak miatt az államkasszába befolyt plusz áfabevétellel. A miniszterek azt is közölték, hogy a pontos törvénytervezetnek még el kell készülnie, ezért nem valószínű, hogy az érintett háztartások januárban vagy februárban kézhez fogják már kapni a támogatást.

Forrás: Dagens Nyheter

Soha nem látott káosz miatt sztrájkolnak a pedagógusok Franciaországban

Franciaország pedagógus szakszervezetei országos sztrájkra hívták az általános- és középiskolák tanárait, hogy tiltakozzanak a kormány járványügyi intézkedései ellen, amelyek szerintük teljes fejetlenséghez vezetettek az oktatási intézményekben. A pedagógusok országos megmozdulását a diákok szülei is támogatják.

A francia kormány az omikron vírus terjedése és a tanárok decemberi petíciója ellenére sem döntött az év eleji iskolakezdés elhalasztásáról. Ugyanakkor az ország vezetése a drámai járványhelyzet miatt, – amely januárban már naponta 360 ezres új fertőzésszámokat is eredményez –, tíz nap alatt három alkalommal változtatta meg a diákokra és a szüleikre vonatkozó komplikált előírásokat. Az állandóan változó, többlépcsős tesztelési szabályrendszer ellehetetlenítette az érintettek életét és a zavartalan oktatást, miközben hatalmas nyomás alá helyezte az ország koronavírus-tesztelési kapacitását is.

A tesztelési zűrzavar, a sorra felfüggesztett osztályok és a vírus terjedése miatt mégis bezáró iskolák által okozott káosz ellen tiltakozó pedagógusoknak a francia oktatási miniszter pedig cinikusan azt üzente, hogy a vírus ellen nem lehet tiltakozni.

Forrás: Francetvinfo.fr

A pedofilbotránya miatt lemondott svéd képviselő továbbra is milliós EU-s fizetést kap

Jelentős, uniós adófizetők által finanszírozott támogatást kapott pedofilbotrányát követően az egyik svéd centrista politikus.

A homoszexuális Fredrick Federley-ről még 2020 novemberében derült ki, hogy élettársát börtönbüntetésre ítélték pedofília miatt. A kirobbant botrány miatt Federley kénytelen volt elhagyni a Centrum Pártban betöltött tisztségét, és lemondott európai parlamenti mandátumáról is. A botrányt kirobbantó portál, a Stoppa Pressarna most azt derítette ki, hogy a volt politikus két évig havi 94 500 koronás (3,4 millió Ft) átmeneti támogatást kap az EU-tól, azaz összesen mintegy 2,7 milliót. Az oldal azt is felfedte, hogy Federley most egy másik, gyermekek sérelmére elkövetett nemi erőszak miatt elítélt, büntetését már korábban letöltött férfival él együtt.

Forrás: Fria Tider, Stoppa Pressarna

Borítókép: Fredrick Federley (Fotó: Flickr)