A holland központi bank sajnálja, hogy szerepet játszott a rabszolga-kereskedelemben

A holland központi bank (DNB) szerdán közölte, „mélységesen sajnálja”, hogy számos korábbi igazgatója fontos szerepet játszott a 19. századi rabszolga-kereskedelemben. Mindez a bank korábbi éveire vonatkozó független vizsgálatból derült ki.

Az esetről az Euractiv brüsszeli hírportál írta meg, hogy a

hollandok a XVII. századtól kezdve részt vettek a globális rabszolga-kereskedelemben, mindaddig, amíg a transzatlanti rabszolga-kereskedelmet Hollandia 1814-ben – a DNB alapításának évében – el nem törölte.

A bank múltjával foglalkozó vizsgálat kimutatta, hogy a bank induló tőkéjét biztosító amszterdami pénzügyi elit legtöbb tagja közvetlen kapcsolatban állt a rabszolga-kereskedelemmel.

A DNB aktív szerepet játszott a rabszolgaság fennmaradásában. A DNB igazgatói akkoriban személyesen és politikailag is másoknál sokkal erőteljesebben érintettek voltak a gyarmatok rabszolgaságában

– jelentette ki Klaas Knot jegybankelnök a vizsgálat nyomán készült jelentés bemutatásakor. Hozzátette: „az igazgatók inkább a személyes érdekeiket tartották szem előtt, mintsem a rabszolgákét. Ezek a tények és a mögöttük meghúzódó, súlyosan fajgyűlölő eszmék mélyen megrendítenek bennünket”.

Geschiedenis DNB is nauw verweven met #slavernij. DNB start traject van dialoog. Lees de onderzoeksresultaten en hoe we daar vervolg aan geven. 👉https://t.co/TGTNd0XFoS pic.twitter.com/xlXRKlvUXI — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) February 9, 2022

Az akkori esztendők 17 magánbefektetője közül tizenegynek voltak ültetvényei a karib-tengeri és dél-amerikai tengerentúli gyarmatokon, ahol rabszolgákat dolgoztattak. Vagy pénzelték ezeket az ültetvényeket, vagy kereskedtek az ott termelt portékákkal, például cukorral, kávéval, gyapottal és dohánnyal. A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a DNB igazgatói tevékenyen felléptek a rabszolgatartás eltörlése ellen, annak ellenére, hogy Hollandiában egyre erősödtek a rabszolgaság-ellenes állásfoglalások. Ezek a bankvezetők kiálltak a rabszolgatartók kártalanítása mellett is. A DNB hat igazgatója közül hárman maguk is kaptak kártérítést, amikor Hollandia 1863-ban végül eltörölte a rabszolgatartást.

Nem tudtam, hogy elődjeim a DNB-nél betöltött szerepüket ilyen tevékenyen arra használták fel, hogy ellenálljanak a rabszolgatartás eltörlésének, és nagyon hangosan követeljék, hogy kárpótolják őket. Erre korántsem lehetünk büszkék

– hangsúlyozta Knot.

A jegybank most azon munkálkodik, hogy megállapítsa: indokolt lenne-e a bocsánatkérés vagy valamilyen kártérítés.

Viola Muller, a bonni Függőségi és Rabszolgasági Tanulmányok Központjának kutatója a Reuters brit hírügynökségnek kijelentette: „ez a jelentés a rabszolgaság elterjedtségét mutatja. Ez (a jelentés) csak egyike annak a sok esetnek, amely később még nyilvánosságra kerül, hogy így átfogó kép alakuljon ki a rabszolgaság központi szerepéről a holland történelemben”. A Holland Nyugat-indiai Társaság holland állami adatok szerint, mintegy 600 000 rabszolgával kereskedő hajókat üzemeltetett. A DNB 2020 júliusában rendelte meg a bank korai éveire vonatkozó vizsgálatot, miután a brit pénzügyi szektorban hasonló lépések történtek. A Lloyd’s brit biztosítótársaság és a Bank of England egy-egy történészt bízott meg a rabszolga-kereskedelemben betöltött szerepük feltárásával, és az eredményeket még idén nyilvánosságra kívánják hozni. A holland ABN Amro bank 2020-ban hasonló vizsgálatot rendelt meg, amelynek eredményei még váratnak magukra.

Borítókép: a holland központi bank épülete egy korabeli képen (Fotó: De Nederlandsche Bank/Twitter)