Az ukrán védelmi tárca közlése szerint 2800 katonát vesztett eddig Moszkva

Az orosz hadsereg az Ukrajna elleni hadműveletben 2800 katonát és legalább 80 harckocsit veszített − közölte pénteken Hanna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettes. Hanna Maljar a Facebook-oldalán azt is közölte, hogy az orosz csapatok 516 páncélozott járművet, tíz harci repülőgépet és hét helikoptert veszítettek pénteken 14 óráig.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, Volodimir Zelenszkij elnök pedig csütörtökön este elrendelte az általános mozgósítást.

Borítókép: Az ukrán belügyminisztérium sajtószolgálata által közreadott kép egy tüzérségi támadásban megrongálódott katonai épületről Kijevben 2022. február 24-én. (Fotó: MTI/EPA/Interior Ministry press service/Interior Ministry press service HANDOUT)