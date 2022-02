Emmanuel Macron március elején tartja első kampánygyűlését

Emmanuel Macron francia államfő március 5-én tartja első elnökválasztási nagygyűlését a dél-franciaországi Marseille-ben – erősítették meg kormányzati források szerdán a francia sajtóértesüléseket. A köztársasági elnök korábban azt közölte, hogy mindaddig nem jelenti be, hogy újra indul az elnöki székért, amíg nem oldódik meg az ukrajnai válság. A jelöltállítás határideje március 4. Emmanuel Macron várhatóan a jövő héten jelenti be a jelöltségét, de az időpont és a dátuma még nem ismeretes.

Azt viszont a környezete már tudatta, hogy az első kampánygyűlését az államfő március 5-én, szombaton, Marseille-ben a Chanot Parkban tartja.

Az ellenzék hetek óta azzal vádolja az elnököt, hogy valójában már kampányol minden egyes vidéki látogatásán. Az elnökválasztás első fordulóját április 10-én, a másodikat április 24-én rendezik, s a felmérések szerint továbbra is az államfő támogatottsága a legnagyobb. Ha most tartanák az elnökválasztás első fordulóját, Emmanuel Macron a szavazatok 24-25 százalékával végezne az élen Marine Le Pen, a szuverenista Nemzeti Tömörülés jelöltje előtt, aki 18 százalékot érne el. Harmadik helyen Eric Zemmour jobboldali publicista áll 13-14 százalékkal, míg Valérie Pécresse, a jobbközép Köztársaságiak jelöltje a negyedik helyre csúszott vissza 11-12 százalékkal. A legerősebb baloldali jelölt, a radikális Jean-Luc Mélenchon a szavazatok 11 százalékát szerezné meg, ha most rendeznék az első fordulót.

Emmanuel Macron valamennyi kihívóját legyőzné a második fordulóban a felmérések szerint.

Az államfő bejelentése az újrajelölésre felgyorsíthatja a kampányt, amely a felmérések szerint egyelőre kevésbé érdekli a franciákat, mint öt évvel ezelőtt. Elemzők arra számítanak, hogy alacsonyabb lesz a részvétel, mint 2017-ben, amikor is az első fordulóban a francia választópolgárok 78, a másodikban 74 százaléka vonult az urnákhoz. Egy, a napokban nyilvánosságra hozott másik felmérés szerint ugyanakkor a fiatalok a korábbinál jobban érdeklődnek a politika iránt, és várhatóan nagyobb arányban mennek el szavazni.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök a párizsi államfői rezidencia, az Elysée-palota bejáratában 2022. február 14-én (Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon)