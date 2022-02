Lapozó: Lázadnak a marokkóiak az elszabadult infláció miatt

A Koránt lobogtatva fenyegette meg a francia polgármestert egy muzulmán férfi

Egy negyven év körüli, muzulmán vallású férfi erőszakkal berontott a Párizs közeli Roissy-en-Brie település polgármesteri hivatalába, majd egyenesen a polgármester tárgyalótermébe ment, ahol a település vezetője, François Bouchart éppen értekezletet tartott munkatársaival. A behatoló – aki a fejét letakarva és egészségügyi maszkot viselve felismerhetetlenné vált – egyik kezében a Koránt lobogtatta, a másik kezében pedig okostelefonjáról bömböltetett iszlám énekeket a városi tisztviselőknek. Ezután pedig szóban is megfenyegette a jelenlévőket: „Van valami problémátok az iszlámmal?” – szegezte nekik a kérdést, mielőtt burkoltan megfenyegette a Bouchart-t: „Tudom, hol laksz.” A támadót a helyszínre kiérkező rendőrök letartóztatták, majd – a hivatalos közlemény szerint – azonnal pszichiátriai kényszergyógykezelésre vitték. A férfi ugyanis már ismert volt a bűnüldözési hatóságok előtt, és elmeállapota miatt nem beszámítható.

Bologna baloldali városvezetése olasz állampolgárságot adna a bevándorlók gyermekeinek

A középolasz nagyváros abban reménykedik, hogy úttörő szerepe lesz az Olaszországban született felnőtt fiatalok állampolgárságának rendezésében. Bologna az önkormányzati szabályzat módosítására készül a ius soli, vagyis a születési állampolgárság bevezetésével. A módosítással a városvezetés díszpolgárságot adna azon külföldiek gyermekeinek, akik már évek óta rendezett jogi keretek között élnek Olaszországban. A feltételek része az is, hogy a kiskorúak legalább egy olasz oktatási ciklust elvégezzenek. – A kezdeményezés 11 ezer gyermek olasz állampolgársághoz juttatását jelentené – számolt be egy sajtókonferencián Matteo Lepore, a város polgármestere. Nem titkolt tervük, hogy november 20-a, a gyermekjogok világnapja egyben az állampolgárság ünnepe is lehessen. Abban reménykednek, hogy a rendkívüli kezdeményezéshez más települések vezetői is csatlakoznak, míg végül a parlament is megadja az állampolgárságot a bevándorló szülők Olaszországban született vagy felnevelkedett gyermekeinek.

Lázadnak a marokkóiak az elszabadult infláció miatt

Marokkó-szerte rendeztek megmozdulásokat vasárnap a megélhetési költségek robbanásszerű növekedése ellen. Az elkeseredett tömeg több városban is követeli az állam beavatkozását az árak megfékezésére, és szubvenciókat sürget azok ellensúlyozására. A megmozdulásokat a fogyasztók érdekeit képviselő marokkói szervezetek kezdeményezték. Követelik a kormánytól, hogy teljesítse a kötelességét, vagyis tegyen lépéseket az egyre csak növekvő árak megfékezésére. Miközben az infláció mértéke átlagosan 3,9 százalék világszerte, addig a marokkói kormány mindössze 1,7 százalékban határozta meg hivatalos közleményében a 36 millió lakosú országot sújtó infláció állítólagos mértékét. A marokkói kormány az állami költségvetésért felelős miniszterén, Fouzi Lekajaán keresztül jelentette be múlt héten, hogy mérlegeli a kenyér árának a stabilizálásához évente szükséges 1,3 milliárd dirham (hozzávetőleg 43 milliárd forintnak megfelelő) állami szubvenció megnövelését 3,85 milliárd dirhamra (128 milliárd forintnak megfelelő összegre). A költségvetési miniszter ugyanakkor emlékeztetett, hogy a marokkói kenyér árának növekedése a búza árának világpiaci emelkedését követte, a gabona árának növekedését a koronavírus-járvány idézte elő, az orosz–ukrán válság pedig csak fokozta ezt a folyamatot.

