Lapozó: Marokkó kampányt indított a gyermekházasságok ellen

Deviáns transzvesztita lett az amerikai energiaügyi minisztérium egyik magas rangú vezetője

Joe Biden amerikai elnök egy közismert transzvesztitát, a bizarr és deviáns viselkedéséről is ismert drag queent, Sam Brintont nevezte ki az amerikai energiaügyi minisztérium nukleáris energiával foglalkozó osztályának élére. Brinton ugyan megfelelően képzett a pozíció betöltéséhez, de a nemi identitásának és szexuális preferenciáinak látványos demonstrálása miatt lett ismert az USA-ban.

Brinton önmagát „pup handler”-nek is nevezi, amely kifejezés az amerikai szlengben olyan homoszexuális férfit jelent, aki egy bizarr fétisjáték közben pórázon sétáltatja a kutyának öltözött szájkosaras, láncos homoszexuális partnerét.

Brinton rendszeres vendég volt a Fehér Házban Barack Obama elnöksége idején is, a volt elnököt is ő látta el az LMBTQ-közösséget érintő politikai tanácsokkal. Ugyanebben az időszakban az amerikai kongresszus tanácsadója is volt a nukleáris energiapolitika kérdésében.

Forrás: rt.com, instagram.com

Marokkó kampányt indított a gyermekházasságok ellen

Marokkó is csatlakozott az ENSZ Népesedési Alapja világméretű kampányához, amely 2016-ban indult azzal a céllal, hogy 2030-ra felszámolja a gyermekházasságokat, amely napjainkban is 650 millió nőt és kislányt érint. A marokkói kampány indítását február 14-re tűzték ki a szervezők, ugyanis számos marokkói család a szerelem ünnepét, azaz a Valentin-napot használja fel ürügyként ahhoz, hogy kiházasítsa kiskorú lányait.

A becslések szerint a kormányzati erőfeszítések ellenére továbbra is 37 ezer tizennyolc éven aluli lányt adnak férjhez évente az észak-afrikai országban. A gyerekházasságokban különféle erőszak éri a fiatal lányokat, amelyek életre szóló érzelmi traumát okoznak, ráadásul a lányok többsége kiskorúként esik teherbe. Sokszor életre szóló traumát okozó szülésen esnek túl, de gyakran bele is halnak a vajúdásba.

Az ENSZ Népesedési Alapja és a marokkói kormány felvilágosító kampányában a gyermekjogi aktivista szervezetek is részt vesznek, valamint oktatási intézmények, a marokkói művészvilág és a média véleményformálói is felszólalnak.

Forrás: bladi.net

