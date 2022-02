Zelenszkij hivatalosan is kérvényezte az EU-ba történő felvételt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő délután bejelentette, hogy aláírta az európai uniós csatlakozási kérelmet, amellyel Ukrajna az EU tagjává válhat.

Ettől függetlenül mindenesetre valószínűtlen, hogy az Európai Unió rábólint a kelet-európai ország gyorsított uniós csatlakozására. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt: az Európai Bizottság hétfői közlése szerint már az EU-tagjelölti státus megszerzésének is világos folyamata van. Ezzel kapcsolatosan az EU vezető szervét, az Európai Tanácsot elnöklő Charles Michel is megszólalt hétfőn. Mint azt az AFP francia hírügynökség tudósítása szerint mondta, az ukrán EU-tagság kérdése régóta terítéken van az EU-ban. – A bővítéssel kapcsolatban eltérő vélemények vannak a tagállamok között, azok eltérő érzékenységgel állnak a kérdéshez – szögezte le az elnök.

A BFM francia tévécsatornának később megerősítette, hogy hajlandó

vitára bocsátani a bővítési kérdést a tagállamok között.

Uniós források szerint erre leghamarabb az országvezetők márciusi brüsszeli csúcstalálkozóján kerülhet sor.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozási kérelmével a kezében hétfőn (Forrás: Facebook)