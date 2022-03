A Nyugat már az ukrán kormány száműzetésével tervez

Az Egyesült Államok és Európa már azon tanakodik, hogy a Nyugat adott esetben miként támogasson egy száműzetésbe vonuló ukrán kormányt, amennyiben Volodmir Zelenszkij államfőnek el kellene menekülnie Kijevből. A CNN amerikai hírtelevízió szerint két forgatókönyv is készül. Az egyik azt latolgatja, mi lenne, ha a kormány csak a nyugat-ukrajnai Lvivbe (Lemberg) tenné át a székhelyét, a másik pedig arról szól, hogy az elnök Ukrajnát is elhagyná, s Lengyelországban alakítana új kabinetet. A lépést egyelőre ötlet szintjén ízlelgetik, döntés még semmiről sem született. Annál kevésbé, mivel

Zelenszkij többször is kijelentette, hogy nem hajlandó elhagyni a fővárost, s visszautasított minden erre irányuló megbeszélést, ugyanis csak az orosz csapatok elleni harcra akar összpontosítani.

Nyugati diplomaták annak a lehetőségét is felvetették, hogy csak néhány kormánytagot küldjenek „külső helyszínre”, ahol Kijev eleste esetén új kormányt lehetne alakítani, amennyiben Zelenszkij továbbra sem hajlandó vagy képtelen a távozásra.

A médiában megjelent egy arról szóló hír is, hogy a NATO repüléstilalmi övezetet alakít ki Nyugat-Ukrajna egyik része felett, ahol helyet lehetne szorítani Zelenszkij kormányának, s ahol el lehetne kezdeni egy orosz csapatok elleni felkelés szervezését – ehhez az sem volna szükséges, hogy a főváros elessen. Megfigyelők szerint a jelek arra mutatnak, hogy az ukránok központi irányírás nélkül is képesek hagyományos háborút viselni. A tilalmi övezet létesítése viszont beláthatatlan következményekkel járna, mivel közvetlen összeütközést eredményezne az orosz hadsereggel. De még ha bele is kezdenének az ukrán légtér egy részének lezárásába, ennek kivitelezésére nagy valószínűséggel nem a NATO mint katonai tömb vállalkozna, hanem csak azok a tagállamok, amelyek erre hajlandók. Egyelőre azonban több ország is kizárja ezt a lehetőséget azzal indokolva, hogy többre tartják polgáraik biztonságát, semmint hajlandók lennének szembenézni az orosz megtorlással.

A száműzött kormány tartalék tervének csendes alakítgatásáról egyébként a The Washington Post amerikai napilap is írt korábban. Washington arra számít, hogy Kijev esetleges elfoglalása után Zelenszkij népe élére állva a folyamatosan érkező nyugati fegyverekkel felkeléssel folytatja majd a harcot a megszállók ellen. Az amerikai kongresszus több demokrata és republikánus képviselője is olyan törvény elfogadására szólított fel, amely hivatalosan támogatná az ukrán „ellenállás” függetlenségi törekvéseit, beleértve a gerillaharcra alkalmas fegyverek szállítását is.

Joe Biden amerikai elnök kormánya azonban eddig még nem kommentálta egy esetleges ukrajnai felkelés hivatalos támogatásának a tervét, ami érthető is, hiszen ennek megvalósulása esetén Washington közvetlenül konfrontálódna Moszkvával.