Erős mozgások a befektetési piacokon

A hétvégén általános pesszimizmus alakult ki a piacokon, miután tűzszüneti tárgyalások sem folytak, a háborús helyzet pedig egyre fokozódott, így már a legkorábban nyitó ázsiai tőzsdéken is a mélyben voltak az árak. A legszembetűnőbb azonban az olaj újabb nagy, hatszázalékos ugrása volt, így a Brent elérte a 125 dolláros szintet, noha csak nemrég törte át a száz dollárt. Délutánra azonban már jobb lett a helyzet: az ár visszaesett 120 dollárra.

A másik eszköz, amiben erős mozgás volt, a rubel: az orosz fizetőeszköz

negyven százalékkal gyengül a dollárhoz képest, így egy dollárért már több mint 150 rubelt kell adni.

A visegrádi valuták is gyengültek délelőtt, később azonban valamelyest magukhoz tértek: nem kizárt, hogy lassan véget ér azon alapok nagy eladási hulláma, amelyek orosz eszközeik eladhatatlansága miatt más, likvid, jól értékesíthető eszközöket, köztük térségünk országainak kötvényeiből és részvényeiből adtak el nagy tételben. Masszívan erősödött a svájci frank: immár paritásba került az euróval, amire korábban csak egyszer került sor, akkor is csak rövid időre: 2015-ben, amikor a svájci jegybank eltörölte az euróval szembeni árfolyamplafont.

Az európai tőzsdéken is jelentős mínuszok voltak a nap első felében, de délutánra enyhült a nyomás. A hazai tőzsde is ennek megfelelően mozgott: délben a BUX-index már hatszázalékos mínuszban is járt, de néhány óra alatt ennek túlnyomó részét ledolgozta. Kifejezetten jól teljesített a Mol: az olajvállalatnak kedvező a magas olajár még akkor is, ha a benzinár limitálásából eredő veszteség nem kis hányadát a cégnek kell állnia. Jelentős mozgás volt a Richterben is napon belül: a pánik hétezerről 6400 forint alá nyomta az árat, miközben a cég még múlt heti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy árbevételének nagyobb része már az európai és amerikai piachoz kötődik. Nyereségének pedig túlnyomó részét a főleg Amerikában értékesített húzótermék, a cariprazine adja, így bármilyen kellemetlen is a cégnek az orosz és ukrán piaci probléma, megrengetni nem tudja a vállalatot. Délutánra az ár nagyot korrigált, elérte a 7000 forintot is, bár a zárás nem lett szép.

A következő napokban a háborús helyzeten kívül jelentős szerepe lehet annak is az árak alakulásában, hogy a kényszerű pozíciózárások, amelyeket az orosz eszközök eladhatatlansága okozott, mikor érnek véget.

A részvények esése és az olajár emelkedése megtörhet, ugyanakkor tartóssá válhat az arany, mint biztonságos eszköz drágulása,

különösen abban az esetben, ha a háborús konfliktus elhúzódik, így hosszan fennmarad a bizonytalanság a befektetők körében.

Borítókép: A frankfurti tőzsde (Fotó: Arne Dedert)