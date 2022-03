Biden kormánya körül a Soros-katonák bábáskodtak

Soros az előző választási ciklus alatt több mint 70 millió dollárt fordított a Biden jelöltségét támogató választási tevékenységre, ami több mint háromszorosa a 2016-os választási ciklusban elért 22 millió dolláros korábbi csúcsának, amivel akkor még Hillary Clintont támogatta. Soros és a Democracy Alliance adományozói klub korábban szoros hozzáférést élvezett az Obama-kormányzathoz; egy Biden-kormányzat alatt ez a közeli kapcsolat minden valószínűség szerint visszatér(t).

Biden átmenetet elősegítő csapatának más tagjai olyan csoportoknak dolgoztak, amelyek jelentős támogatást kapnak a milliárdos spekulánstól. Sharon Burke és Viv Graubard a New America agytrösztnél dolgozott, és csatlakoztak Biden védelmi és munkaügyi minisztériumának átmenetét segítő csapatához. Soros Nyílt Társadalom Alapítványai tavaly több mint egymillió dollárt adtak a New Americának a szervezet nyilvánosságra hozott adatai szerint. Soros egyik fia, Jonathan Soros a New America igazgatótanácsának örökös (emeritus) tagja.

Biden csapatához tartozott még hat alkalmazott John Podest a Center for American Progress nevű szervezetéből, akik a Pénzügyminisztérium, a Federal Reserve, a Munkaügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Nemzetbiztonsági Tanács és az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselője Hivatalának a munkatársai.

Podesta korábban Barack Obama elnök tanácsadójaként dolgozott, aki mellett a kormányzat klímapolitikájának és kezdeményezéseinek koordinálásáért volt felelős. 2008-ban Obama elnök átmenetet elősegítő csapatának társvezetője volt. Podesta anno Bill Clinton elnök kabinetfőnöke volt a Fehér Házban 1998 és 2001 között. Ő vezette Hillary Clinton 2016-os elnökválasztási kampányát is. 2016 márciusában a WikiLeaks megszerezte John Podesta személyes elektronikus levelezésének egy jelentős részét. Ezekből kiderül többek között az is, hogy Soros meghívta magához egy hétvégére Southhamptonba vendégeskedni (feltehetően több alkalommal). Előfordult, hogy vacsorára invitálták a demokrata körökben befolyásos Podestát.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjától (Center for Strategic and International Studies) három, a Roosevelt Intézettől pedig két személy kapott helyet Biden átmenetet lebonyolító csapatában. Mindkét szervezet a közelmúltban több százezer dollárt kapott a Soros-hálózathoz tartozó nonprofit szervezetektől. A Biden-kormányzat környékén tehát már a kezdetektől fogva ott sürgölődnek Soros emberei, akik befolyással rendelkeznek a Demokrata Pártra, nem utolsósorban azért, mert a milliárdos spekuláns jelentős összegekkel támogatja azt. A Tűzfalcsoport cikkeiben igyekszik az olvasóknak világossá tenni a Magyarországot folyamatosan támadó amerikai baloldal, valamint Soros és hálózata közötti összefonódásokat.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Andrew Harnik)