Gál Kinga: Hazánk elítéli az orosz agressziót, kiáll Ukrajna szuverenitása mellett

– Magyarország teljes mértékben elítéli az orosz katonai agressziót, és kiáll Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett – hangoztatta sajtótájékoztatóján Gál Kinga kedden Brüsszelben. A Fidesz európai parlamenti delegációjának elnöke szerint Magyarország a béke pártján áll, a béke helyreállítását tartja a legfontosabb célnak. Mint mondta, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a felek újra tárgyalóasztalhoz üljenek, hogy a diplomácia eszközei érvényesüljenek. Gál Kinga szerint jelenleg elengedhetetlen, hogy az európai egység megmaradjon.

Magyarország érdekelt az európai egység fenntartásában, ennek érdekében eddig is mindent megtett

– hangoztatta a képviselő, hozzátéve: az álhírekkel ellentétben hazánk eddig minden uniós szankciós csomagot támogatott, beleértve az Európai békekeretet is. Kijelentette, nem engedhetjük, hogy Magyarország belesodródjon a háborúba. – A határ túloldalán egy kétszázezres magyar közösség él. Háborús helyzetben a nemzeti kisebbségek még kiszolgáltatottabbak, még kitettebbek az álhíreknek, dezinformációnak. Így oda kell figyelnünk a kárpátaljai magyar közösség biztonságára is – mondta. Emlékeztetett: jelenleg hazánk a magyar történelem és Európa egyik legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre. – Magyarországra tegnap estig több mint kilencvenezer menekült érkezett. Mindenkit befogadunk, függetlenül attól, Ukrajna mely részéről menekül vagy milyen etnikumú. Az egész ország egy emberként segít – jelezte. A delegációs elnök a tájékoztatóján többször megerősítette: elég volt az álhírterjesztésből, a dezinformációból!

Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen kritikus időszakot arra használjanak, hogy ideológiák mentén sértsék az ország, a nemzet érdekét. Felszólítom a baloldalt, hogy ezzel azonnal hagyjon fel!

Bocskor Andrea: Kárpátalja egyelőre a béke szigete

A sajtótájékoztatón Bocskor Andrea kárpátaljai magyar politikus elmondta: a Magyarországra érkező menekültek nagy száma ellenére nagyon sokan maradtak továbbra is Ukrajnában, főleg olyanok, akik számára nagyon fontos, hogy védjék életük munkáját s a szülőföldet. – Ukrajna és Kárpátalja eddig sem voltak könnyű gazdasági helyzetben. Most még nehezebb a helyzet, az árak óriási mértékben növekednek – hangoztatta az európai parlamenti képviselő, egyúttal kulcsfontosságúnak nevezve, hogy a humanitárius segélyek célba érjenek. Bocskor Andrea szerint fontos továbbá, hogy az ukrán hatóságok is megkönnyítsék a segélyek érkezésének folyamatát.

A háború hatodik napján szerencsére elmondhatjuk, hogy Kárpátalja egyelőre a béke szigete

– fogalmazott. Bocskor Andrea szerint épp emiatt sok a belső menekült a térségben: őket a helyieknek kell ellátniuk, ami nagy kihívást jelent számukra. Hozzátette: Kárpátalja is üdvözölte, hogy az EU pozitívan fogadta Ukrajna csatlakozási perspektíváját. – Reméljük, ez előrelépést jelent abban is, hogy mielőbb újra béke legyen – tette hozzá. Jelezte:

a kárpátaljai magyarok szempontjából nagyon veszélyes az elindult dezinformációs kampány.

– Mi a békés együttélésben vagyunk érdekeltek. A kárpátaljai magyarok mostani nehéz helyzetét senki ne használja kampánytémaként! – hangoztatta Bocskor Andrea, aki szerint a béke helyreállítása után is a békés együttélés lesz a cél.

A Fidesz politikusai a tájékoztatón megerősítették, hogy a delegáció megszavazza az EP orosz agressziót elítélő állásfoglalását.

Annak tartalmáról, s az EP-vitáról itt írtunk. A jelentésről szólva Gál Kinga Brüsszelben elmondta azt is: most is érvényesült azért az a tendencia, hogy az uniós parlament "rá akart licitálni" a tagállamok akaratára, jelen esetben az elfogadott szankciókra. – Voltak merész módosító javaslatok a baloldal részéről, s a jelentésben így is maradtak problematikus bekezdések.

A jelen helyzetben viszont az európai egységes álláspont a cél

– összegezte a delegáció véleményét.

Borítókép: Gál Kinga, a Fidesz egyik alelnöke (Forrás: Bocskor László)