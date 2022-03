Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Ukrajna megtámadása miatt kilép a Lukoil orosz olajvállalat felügyelőbizottságából Wolfgang Schüssel egykori osztrák kancellár

– közölte maga a politikus az APA osztrák hírügynökséggel pénteken.

Mindig is elkötelezett voltam amellett, hogy az EU és Oroszország között konstruktív kapcsolat legyen, de Ukrajna erőszakos lerohanásával, a gátlástalan harcmodorral és civilek bombázásával Oroszország átlépett egy bizonyos határt

– fogalmazott az egykori politikus, világossá téve, hogy utolsó munkanapjait a háború befejezésére felszólító nyilatkozat kidolgozásával töltötte a cégnél. A Lukoil igazgatótanácsa csütörtökön adott ki közleményt, melyben a fegyveres konfliktus mielőbbi befejezésére szólított fel.

A Lukoil Oroszország második legnagyobb vállalata a Gazprom után, és a legnagyobb olyan cég az országban, amely nem állami tulajdonban van. Csaknem nyolcvanmilliárd dolláros bevétele van, és több mint százezer embert foglalkoztat. A Lukoil és leányvállalatai 28 országban vannak jelen.

Schüssel a jobbközép Osztrák Néppárt politikusaként 2000-től 2007-ig volt osztrák kancellár.

Christian Kern, aki szociáldemokrata politikusként vezette Ausztriát 2016 tavaszától másfél éven át, az orosz támadás első napján mondott le az RZD orosz vasúttársaság felügyelőbizottsági tagságáról.

További bővítette Oroszországgal szembeni szankcióit Svájc

Az Európai Unió lépéseivel összehangolva tovább bővítette az Ukrajna megtámadása miatt Oroszországgal szemben bevezetett szankciók körét pénteken a svájci kormány.

Svájc némi vonakodás után az Európai Unió korábbi szankcióit is átvette. Elsőként Bern is beutazási korlátozásokat rendelt el azokkal szemben, akiket az EU szankciókkal sújtott, néhány nappal később pedig a vagyonbefagyasztást is bevezették.

Pénteken az orosz jegybankkal folytatott tranzakciókat tiltotta meg a svájci kormány, továbbá átvette azt az uniós intézkedést, hogy több orosz bankot kizártak a nemzetközi tranzakciók végrehajtásához szükséges SWIFT kommunikációs hálózatból, emellett pedig Svájc a pénzügyi szolgáltatásokra és bizonyos termékekre vonatkozó exportkorlátozásokat is bevezetett.

Tilos mostantól Svájcból Oroszországba exportálni minden olyan terméket, amely hozzájárulhat Oroszország katonai és technológiai fejlődéséhez vagy a védelmi és a biztonsági szektor fejlesztéséhez. Az új szabályozás tiltja a repüléshez és az űrkutatáshoz kötődő termékek kivitelét, valamint korlátozza egyes, az olajiparhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások exportját is.

Gennagyij Gatyilov, Oroszország genfi ENSZ-nagykövete csalódottságának adott hangot, és úgy fogalmazott, hogy a berni kormány döntésének lesznek bizonyos negatív hatásai.

Csalódottak vagyunk, mert nagyon jó politikai kapcsolataink voltak Svájccal. Svájc még rosszabb időszakokban is megőrizte semlegességét– hangoztatta a diplomata. A svájci kormány úgy véli, hogy az Oroszország ellen bevezetett büntetőintézkedések összeegyeztethetők az ország semlegességével.A büntetőintézkedésekkel párhuzamosan a svájci kormány arról is határozott, hogy a háború elől menekülő ukrán állampolgárokat egyelőre a hagyományos menekültügyi eljárás nélkül befogadják

Borítókép: Kiégett páncélozott harci jármű roncsa Makarivban 2022. március 4-én (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)